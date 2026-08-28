Předplatné

Los MOL Cupu ONLINE: Sparta i Slavia se dozví soupeře. Ligové celky budou hrát venku

Los MOL Cupu začíná v pátek v 11 hodin
Los MOL Cupu začíná v pátek v 11 hodinZdroj: Facebook.com/MOLcup
Útočník Vít Škrkoň vstřelil v zápase MOL Cupu sedm gólů
Vít Škrkoň nasázel v MOL Cupu sedm gólů
Baník vyhrál na hřišti divizní Sparty Brno 9:0
Pardubice se na postup přes Písek nadřely
Zlín zvládl pohárový zápas v Uničově
Zlín zvládl pohárový zápas v Uničově
Zlín zvládl pohárový zápas v Uničově
8
Fotogalerie
iSport.cz
Pohár FAČR
Začít diskusi (0)

Už dnes se losuje třetí kolo MOL Cupu a do hry vstupují největší favorité. Soupeře se dozví Sparta, Slavia, Plzeň, Hradec i Jablonec, kteří byli díky účasti v evropských pohárech ušetřeni úvodních kol. V osudí jsou po vysokých výhrách také Baník a Zbrojovka. Celkově se do této fáze probojovaly všechny ligové celky. Koho jim los nadělí? ONLINE přenos sledujte od 11.00 na iSportu. 

Sledujte on-lineLIVE
Losování 3. kola MOL CupuTiskový sál FAČR, Praha - Strahov

Všechny prvoligové týmy budou v losování nasazené. Nastoupí tedy proti týmům z nižší soutěže, které budou mít výhodu domácího prostředí. 

Nasazené týmy

Chance Liga: 1.FC Slovácko, AC Sparta Praha, Bohemians Praha 1905, FC Baník Ostrava, FC Hradec Králové, FC Slovan Liberec, FC Viktoria Plzeň, FC Zbrojovka Brno, FC Zlín, FK Jablonec, FK Mladá Boleslav, FK Pardubice, FK Teplice, SK Artis Brno, SK Sigma Olomouc, SK Slavia Praha.

Nenasazené týmy

Chance Národní Liga: 1. SK Prostějov, FC Sellier & Bellot Vlašim, FC SILON Táborsko, FC Vysočina Jihlava, FK Dukla Praha, FK Příbram, FK Třinec, FK Viktoria Žižkov, SK Kladno.

3. liga: FC Fastav Vsetín, FK Králův Dvůr, FK Neratovice-Byškovice, FK Varnsdorf, MFK Havířov, MFK Vítkovice.

4. liga: FK Kozlovice.

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů