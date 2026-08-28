Los MOL Cupu ONLINE: Sparta i Slavia se dozví soupeře. Ligové celky budou hrát venku
Už dnes se losuje třetí kolo MOL Cupu a do hry vstupují největší favorité. Soupeře se dozví Sparta, Slavia, Plzeň, Hradec i Jablonec, kteří byli díky účasti v evropských pohárech ušetřeni úvodních kol. V osudí jsou po vysokých výhrách také Baník a Zbrojovka. Celkově se do této fáze probojovaly všechny ligové celky. Koho jim los nadělí? ONLINE přenos sledujte od 11.00 na iSportu.
Všechny prvoligové týmy budou v losování nasazené. Nastoupí tedy proti týmům z nižší soutěže, které budou mít výhodu domácího prostředí.
Nasazené týmy
Chance Liga: 1.FC Slovácko, AC Sparta Praha, Bohemians Praha 1905, FC Baník Ostrava, FC Hradec Králové, FC Slovan Liberec, FC Viktoria Plzeň, FC Zbrojovka Brno, FC Zlín, FK Jablonec, FK Mladá Boleslav, FK Pardubice, FK Teplice, SK Artis Brno, SK Sigma Olomouc, SK Slavia Praha.
Nenasazené týmy
Chance Národní Liga: 1. SK Prostějov, FC Sellier & Bellot Vlašim, FC SILON Táborsko, FC Vysočina Jihlava, FK Dukla Praha, FK Příbram, FK Třinec, FK Viktoria Žižkov, SK Kladno.
3. liga: FC Fastav Vsetín, FK Králův Dvůr, FK Neratovice-Byškovice, FK Varnsdorf, MFK Havířov, MFK Vítkovice.
4. liga: FK Kozlovice.