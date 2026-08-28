Los MOL Cupu: Spartu čeká pražské derby, Slavia vyrazí na hřiště týmu ze třetí ligy
Je rozlosováno! Třetí kolo MOL Cupu už zná všech 16 dvojic, které se vždy utvořily z jednoho prvoligového týmu a druhého z nižších soutěží. Sparta narazí v malém pražském derby na Žižkov, Slavii čeká výjezd na hřiště třetiligového Varnsdorfu. Plzeň se představí v Jihlavě, Baník si zahraje na hřišti nováčka druhé ligy z Kladna a Zbrojovka Brno změří síly s Královým Dvorem ze třetí nejvyšší soutěže. Všechny prvoligové týmy nastoupí venku.
Všechny prvoligové týmy byly v losování nasazené. Nastoupí tedy proti týmům z nižší soutěže, které budou mít výhodu domácího prostředí.
Dvojice ve 3. kole MOL Cupu:
FK Varnsdorf - SK Slavia Praha
FK Neratovice-Byškovice - 1.FC Slovácko
FK Králův Dvůr - FC Zbrojovka Brno
MFK Havířov - FC Zlín
FC Fastav Vsetín - Bohemians Praha 1905
FK Kozlovice - FK Pardubice
MFK Vítkovice - SK Artis Brno
FK Příbram - FC Hradec Králové
SK Kladno - FC Baník Ostrava
FC SILON Táborsko - FK Teplice
FK Třinec - FK Mladá Boleslav
FC Sellier & Bellot Vlašim - FC Slovan Liberec
FK Viktoria Žižkov - AC Sparta Praha
FK Dukla Praha - FK Jablonec
1. SK Prostějov - SK Sigma Olomouc
FC Vysočina Jihlava - FC Viktoria Plzeň
Nasazené týmy:
Chance Liga: 1.FC Slovácko, AC Sparta Praha, Bohemians Praha 1905, FC Baník Ostrava, FC Hradec Králové, FC Slovan Liberec, FC Viktoria Plzeň, FC Zbrojovka Brno, FC Zlín, FK Jablonec, FK Mladá Boleslav, FK Pardubice, FK Teplice, SK Artis Brno, SK Sigma Olomouc, SK Slavia Praha.
Nenasazené týmy:
Chance Národní Liga: 1. SK Prostějov, FC Sellier & Bellot Vlašim, FC SILON Táborsko, FC Vysočina Jihlava, FK Dukla Praha, FK Příbram, FK Třinec, FK Viktoria Žižkov, SK Kladno.
3. liga: FC Fastav Vsetín, FK Králův Dvůr, FK Neratovice-Byškovice, FK Varnsdorf, MFK Havířov, MFK Vítkovice.
4. liga: FK Kozlovice.