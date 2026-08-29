Jsme béčko Kyjeva, černý nemám rád. Kouč reagoval na skandálního fanouška. A teď Slavia!
Ve Varnsdorfu se chystá velká událost. Fotbalisté třetiligového celku s napětím sledovali v přímém přenosu, koho jim přisoudí los do zářijového 3. kola MOL Cupu. A je z toho Slavia! „Společně po tréninku jsme to sledovali v kabině,“ líčí trenér Severočechů Pavlo Rudnytskyy, který se také distancoval od rasistických a kontroverzních výroků fanouška Varnsdorfu během úterního pohárového utkání s Ústím nad Labem.
Moderátorka Viagemu zpovídala jednoho z diváků ve Varnsdorfu, který si všiml, že několik bývalých fotbalistů Ústí působilo v minulosti právě v jeho oblíbeném Varnsdorfu.
„Vždyť tam máte půlku hráčů od nás. Máte i našeho trenéra (Oulehlu). Mého vnuka dostal do druhé ligy,“ poznamenal s tím, že zřejmě jde o rodinného příslušníka bývalého hráče Varnsdorfu.
A pamatujete si Solomona Osaghaeho?, kontrovala moderátorka. „To je ten černoch, ne?“ započal fanoušek svou skandální promluvu.
„Černý moc nemám rád, ale co se dá dělat. Máme tady samé Ukrajince, co máme dělat. Prachy jsou ukrajinský, tak hrajeme ukrajinskej fotbal. My jsme béčko Kyjeva,“ dostal pán ve středních letech reportérku do rozpaků.
Video se později začalo šířit po sociálních sítích, kam ho ústecký klub umístil. Záhy do Viagemu pálili rozhořčení uživatelé internetu. Posléze klub v reakci napsal, že tímto způsobem chtěl upozornit na nesnášenlivost a rasismus, se kterými se stále můžeme setkat na fotbalových tribunách.
Na soupisce čtrnáct cizinců
Od výroků příznivce vlastního týmu se distancoval aktuální kouč Varnsdorfu Pavlo Rudnytskyy, jenž v jeho dresu během patnácti let odkopal přes 400 zápasů.
Sám má ukrajinský původ a právě investor z Ukrajiny zachránil tamní fotbal po předloňském sestupu z druhé ligy. Dosavadní majitel Vlastimil Gabriel marně sháněl nového investora a hrozil přihlášením klubu do krajského přeboru.
Pod novým sponzorem z Ukrajiny Varnsdorf v minulé sezoně suverénně zachránil třetí ligu a představil celou řadu talentovaných zahraničních fotbalistů z války zkroušené země. Názor fanouška je podivnější o to, že právě Varnsdorf dokázal prodat například Abdullahi Tanka před třemi lety do Baníku Ostrava, což jistě vylepšilo rozpočet.
Kromě nich může být zajímavým artiklem 23letý francouzský útočník Theo Atile, který ve dvaceti zápasech uplynulého ročníku nasázel jedenáct branek. Gólman Adam Richter si zároveň vyčapal přestup do nejvyšší kyperské ligy.
Rudnytskyy prohlášení fanouška Varnsdorfu považuje za jeho osobní výstřelek.
„Neřešili jsme to. Údajně měl nějaké prohlášení, je to jeho osobní věc. Soustředíme se na fotbal a od jeho výroků se distancujeme. Zajímá nás jen nejbližší sobotní zápas v Neratovicích,“ komentoval ukrajinský stratég, který ve Šluknovském výběžku vykopal postup do první ligy v roce 2015, skromný oddíl však opustil od myšlenky rekonstrukce nevyhovujícího stadionu a práva na první ligu se vzdal.
Proti Slavii po 13 letech, tehdy rozhodl Mičola
Po dlouhých letech na stadion Kotlina dorazí opravdu zvučný soupeř. Úřadující mistr ze Slavie. Sešívaní se na severu Čech představili v osmifinále domácího poháru už na podzim 2013. Tehdy dvojzápas při odvetě v Edenu rozhodl jediným gólem Tomáš Mičola.
Rudnytskyy byl u toho a po letech vzpomíná na to, jak proti brankáři Pražanů Radkovi Černému zahodil dvě gólové tutovky. Slavii tehdy trénoval Miroslav Koubek a červenobílí řešili spíše existenční problémy a ještě zdaleka netušili, jaká velká titulová úroda je v budoucnu čeká.
„Bude to pro nás svátek fotbalu. Chtěli jsme do Varnsdorfu dotáhnout prvoligového soupeře, což se podařilo. Původně jsme si přáli třeba Teplice se Zdenkem Frťalou, který mě tady trénoval,“ uzavřel Rudnytskyy.