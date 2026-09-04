Za 590 korun na pohár?! Jste blázni, vzkazují sparťané na Žižkov. Ultras hlásí bojkot
Druholigová Viktoria Žižkov stanovením jednotné ceny 590 korun za vstupenku na pohárový zápas se Spartou vyvolala velkou vlnu nevole mezi fanoušky.
Příznivci hostujícího týmu kroutí nad vysokou částkou hlavou a srovnávají ji s lístky na Evropskou ligu, které cenově vycházejí dokonce levněji.
Fanouškovská skupina Ultras Sparta odmítla podporovat ‚nenasytnost soupeře‘ a oficiálně vyhlásila bojkot celého utkání.
Hodně silnou reakci na sociálních sítích vyvolala cenová politika druholigového Žižkova před utkáním fotbalového MOL Cupu proti Spartě. Domácí totiž pro pohárové derby nastavili jednotnou cenovku 590 korun, která platí jak pro příznivce Viktorie, tak pro hostující fanoušky. Především ti druzí jmenovaní cenu nechápou a ve velkém na ni začali reagovat.
„V ceně jsou tři piva a klobása?“ ptá se v recesi jeden ze sparťanských fanoušků, který stejně jako řada dalších nerozumí nastavené cenovce. Pro srovnání: nejlevnější vstupenka na utkání ligové fáze Evropské ligy proti Lilleströmu, které Sparta odehraje za necelé dva týdny, vyjde na 600 korun, permanentkáři pak zaplatí ještě o 120 korun méně.
„Prosím, opravte tu chybu v ceně. Tohle není možný, ne,“ stěžuje si další z příznivců. „S tou cenou se někdo asi pos*al,“ napsal jiný fanoušek. Na situaci už zareagovalo také uskupení Ultras Sparta, které na zápas vyhlásilo bojkot. „Odmítáme podporovat nenasytnost klubu ze druhé ligy, který se pokouší obohatit na jméně našeho klubu. Jako aktivní skupina proto toto utkání bojkotujeme a na zápas nevyrazíme. V tomto případě nám nejde o peníze, ale o samotný princip,“ napsali na instagramu.
S reakcí přišel také SLO (kontaktní osoba pro fanoušky) Sparty Dan Peterka. „Žižkov je sympatickej tým. Vím, že ta cena je veliká, evropská. Zkuste se na to podívat tak, že Žižkovu dáváte příspěvek na fungování na další měsíce,“ vyťukal na síť X. Jeho příspěvek se ale s příliš pozitivní reakcí nesetkal. „Tímhle smýšlením bychom mohli začít skrz výjezdy dotovat pomalu celou republiku,“ zněla jedna z odpovědí.