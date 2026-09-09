MOL Cup ONLINE: Sparta hraje na Žižkově, zápas bez ultras. Sigmu čeká Prostějov
Dvě předehrávky otevírají dnes program 3. kola domácího fotbalového poháru MOL Cupu. Trápící se Sparta nastupuje v 19 hodin v pražském derby na Žižkově s jasným cílem vrátit se na vítěznou vlnu po dvou porážkách po sobě. Zápas kvůli cenové politice domácích vynechají obě ultras skupiny, sparťané budou fandit před stadionem. Olomouc se v hanáckém souboji představí o hodinu dříve na stadionu jiného druholigového celku Prostějova. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.