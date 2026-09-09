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MOL Cup ONLINE: Sparta hraje na Žižkově, zápas bez ultras. Sigmu čeká Prostějov

Adam Karabec navlékl v derby kapitánskou pásku
Adam Karabec navlékl v derby kapitánskou páskuZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Kapitán Sparty Adam Karabec
Tom Slončík z Hradce Králové padá po souboji s křídelníkem Sparty Josimarem Alcocerem
Mick van Buren uniká od stopera Sparty Tobiase Guddala
Tom Slončík z Hradce Králové napadá záložníka Sparty Andrewa Irvinga
Tobias Guddal přehlavičkoval Tomáše Čvančaru, útočníka Hradce Králové
Kouč Sparty Brian Priske po prohře v Hradci
Zklamaný Matěj Ryneš po prohře v derby
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iSport.cz, ČTK
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Dvě předehrávky otevírají dnes program 3. kola domácího fotbalového poháru MOL Cupu. Trápící se Sparta nastupuje v 19 hodin v pražském derby na Žižkově s jasným cílem vrátit se na vítěznou vlnu po dvou porážkách po sobě. Zápas kvůli cenové politice domácích vynechají obě ultras skupiny, sparťané budou fandit před stadionem. Olomouc se v hanáckém souboji představí o hodinu dříve na stadionu jiného druholigového celku Prostějova. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

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