MOL Cup ONLINE: Žižkov - Sparta 0:2. Skóre zvýšil Jurásek. Sigma prohrává v Prostějově
Dvě předehrávky otevírají dnes program 3. kola domácího fotbalového poháru MOL Cup. Trápící se Sparta nastupuje od 19 hodin v pražském derby na Žižkově s jasným cílem vrátit se na vítěznou vlnu po dvou porážkách za sebou. Zápas kvůli cenové politice domácích vynechají obě ultras skupiny, sparťané budou fandit před stadionem. Olomouc v hanáckém souboji hraje o hodinu dříve na stadionu druholigového Prostějova. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.