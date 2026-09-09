Předplatné

MOL Cup ONLINE: Žižkov - Sparta 0:2. Skóre zvýšil Jurásek. Sigma prohrává v Prostějově

Matěj Jurásek se spoluhráči slaví svůj první gól v dresu Sparty
Matěj Jurásek se spoluhráči slaví svůj první gól v dresu SpartyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Matěj Jurásek se spoluhráči slaví svůj první gól v dresu Sparty
Matyáš Vojta slaví svůj gól do sítě Žižkova
Hrstka fanoušků Sparty na utkání MOL Cupu proti Žižkovu
Josimar Alcócer ve vzdušném souboji
Kouč Sparty Brian Priske
Maďarský obránce Viktor Vitályos na hřišti Viktorie Žižkov
Ultras Sparty se rozhodli neúčastnit utkání MOL Cupu na Žižkově z důvodu drahých vstupenek
17
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Pohár FAČR
Vstoupit do diskuse (13)

Dvě předehrávky otevírají dnes program 3. kola domácího fotbalového poháru MOL Cup. Trápící se Sparta nastupuje od 19 hodin v pražském derby na Žižkově s jasným cílem vrátit se na vítěznou vlnu po dvou porážkách za sebou. Zápas kvůli cenové politice domácích vynechají obě ultras skupiny, sparťané budou fandit před stadionem. Olomouc v hanáckém souboji hraje o hodinu dříve na stadionu druholigového Prostějova. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

MOL Cup 2026/2027

LIVE -2. prodloužení
21Tipsport181,099Detail
LIVE Přestávka
02Tipsport170401,04Detail

Vstoupit do diskuze (13)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů