MOL Cup: Žižkov - Sparta 0:5. Vojta se blýskl hattrickem. Sigma v poháru končí
Dvě předehrávky otevřely program 3. kola domácího fotbalového poháru MOL Cup. Trápící se Sparta se v pražském derby na Žižkově vrátila na vítěznou vlnu a zvítězila 5:0. Hattrickem se blýskl Matyáš Vojta. Zápas kvůli cenové politice domácích vynechaly obě ultras skupiny, sparťané fandili na ulici před stadionem. Olomouc v hanáckém souboji podlehla Prostějovu (2:2, 3:4 na penalty) a v poháru končí.
Podrobnosti připravujeme.
Sigma padla v hanáckém derby
Fotbalisté Olomouce překvapivě vypadli v druholigovém Prostějově po prohře 3:4 v penaltovém rozstřelu a jsou prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže v tomto ročníku MOL Cupu. Po 90 minutách skončil hanácký souboj nerozhodně 1:1, po prodloužení pak 2:2.
Olomouc v domácím poháru selhala druhý rok po sobě, vloni rovněž ve 3. kole senzačně vypadla v městském souboji se soupeřem z Nových Sadů ze čtvrté nejvyšší soutěže. V předminulé sezoně přitom Sigma celý MOL Cupu vyhrála.
Olomoucký trenér Pavel Hapal sice udělal několik změn v sestavě, jeho tým ale i tak nastoupil v silném složení. Prostějov se většinu času bránil, při ofenzivním výpadech byl nicméně nebezpečný. V 21. minutě rozjásal domácí fanoušky Voleský. Těsně před pauzou si srazil Klimentovu střelu do vlastní sítě Ušijama.
Také po změně stran Sigma diktovala tempo, do šancí se však dostávala těžko. Hned v první minutě prodloužení poslal outsidera znovu do vedení střídající Černák, v nastavení si vynutil penaltový rozstřel povedenou ranou do horního rohu Léo Borges. Brazilská posila do obrany se trefila hned v premiéře za Olomouc. Při pokutových kopech však Borges hned v první sérii selhal, za Sigmu se pak neprosadil ještě Kliment, zatímco na domácí straně neuspěl jen Fišer.