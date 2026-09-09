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MOL Cup: Žižkov - Sparta 0:5. Vojta se blýskl hattrickem. Sigma v poháru končí

Matyáš Vojta ve druhém poločase proti Viktorii Žižkov přidal další gól
Matyáš Vojta ve druhém poločase proti Viktorii Žižkov přidal další gólZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Hráči Prostějova slaví postup do osmifinále domácího poháru po výhře nad Olomoucí
Zklamaní fotbalisté Sigmy po vypadnutí z MOL Cupu
Fotbalisté Sparty se radují z gólu
Roman Mace slaví svou trefu
Matyáš Vojta ve druhém poločase proti Viktorii Žižkov přidal další gól
Matyáš Vojta ve druhém poločase proti Viktorii Žižkov přidal další gól
Ultras Sparty před stadionem Viktorie Žižkov
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iSport.cz, ČTK
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Dvě předehrávky otevřely program 3. kola domácího fotbalového poháru MOL Cup. Trápící se Sparta se v pražském derby na Žižkově vrátila na vítěznou vlnu a zvítězila 5:0. Hattrickem se blýskl Matyáš Vojta. Zápas kvůli cenové politice domácích vynechaly obě ultras skupiny, sparťané fandili na ulici před stadionem. Olomouc v hanáckém souboji podlehla Prostějovu (2:2, 3:4 na penalty) a v poháru končí.

Podrobnosti připravujeme.

Sigma padla v hanáckém derby

Fotbalisté Olomouce překvapivě vypadli v druholigovém Prostějově po prohře 3:4 v penaltovém rozstřelu a jsou prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže v tomto ročníku MOL Cupu. Po 90 minutách skončil hanácký souboj nerozhodně 1:1, po prodloužení pak 2:2.

Olomouc v domácím poháru selhala druhý rok po sobě, vloni rovněž ve 3. kole senzačně vypadla v městském souboji se soupeřem z Nových Sadů ze čtvrté nejvyšší soutěže. V předminulé sezoně přitom Sigma celý MOL Cupu vyhrála.

Olomoucký trenér Pavel Hapal sice udělal několik změn v sestavě, jeho tým ale i tak nastoupil v silném složení. Prostějov se většinu času bránil, při ofenzivním výpadech byl nicméně nebezpečný. V 21. minutě rozjásal domácí fanoušky Voleský. Těsně před pauzou si srazil Klimentovu střelu do vlastní sítě Ušijama.

Také po změně stran Sigma diktovala tempo, do šancí se však dostávala těžko. Hned v první minutě prodloužení poslal outsidera znovu do vedení střídající Černák, v nastavení si vynutil penaltový rozstřel povedenou ranou do horního rohu Léo Borges. Brazilská posila do obrany se trefila hned v premiéře za Olomouc. Při pokutových kopech však Borges hned v první sérii selhal, za Sigmu se pak neprosadil ještě Kliment, zatímco na domácí straně neuspěl jen Fišer.

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