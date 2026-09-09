Trefa po půl roce, rovnou hattrick! Vojta sbírá sebevědomí. Trenér se za něj denně modlí
Potřebovali to, Matyáš Vojta i Sparta. Po posledních dvou fackách v derby a v Hradci leželo sebevědomí celého týmu hodně nízko. V místech, která právě dvaadvacetiletý útočník dobře zná. Jako by víra v jeho nesporné střelecké schopnosti dávno vymizela. V pohárovém utkání na Žižkově (5:0) zažil malou rehabilitaci, nejen že rozvlnil síť po půl roce, pomohl si rovnou hattrickem.
Když byla Spartě vylosována do 3. kola MOL Cupu Viktoria Žižkov, fanoušci se těšili na zápas prakticky v domácí atmosféře. To ale bylo jen zbožné přání. Kvůli ceně, kterou druholigový klub na utkání nastavil, valná část aktivních příznivců odmítla skrze brány unikátního stadionu projít. Obě jedenáctky tak přivítal jen zhruba z půlky zaplněný kotel neaktivních fanoušků. V něm byl vyvěšený transparent, který naznačoval, že zápas MOL Cupu stojí více než zápas Ligy mistrů.
Ti skalní přesto dorazili, akorát zůstali před stadionem. Na ulici Siwiecova tak byl k vidění ojedinělý výjev zhruba 80 fanoušků s bubny skandujících na ulici. Jejich ryk pronikal na plochu jen utlumeně, hrálo se tak prakticky v tichu.
Možná i proto (samozřejmě kromě nižší kvality soupeře) se mohla Sparta vymanit z bahna, které ji poslední týdny obklopilo. Zažívá jeden z historicky nejhorších startů do sezony, prohrála vysoko domácí derby, den před utkáním na Žižkově vyhodila dva členy realizačního týmu.
„Náročný týden. Musel jsem udělat těžké rozhodnutí, přivést novou energii, čerstvé oči. Zároveň jsem ale musel říct sbohem dvěma lidem, kteří pro mě byli posledních patnáct měsíců velmi důležití,“ řekl Brian Priske na adresu Iana Colla a Jacka Wilsona. Celkově zkrátka potřebovala Sparta odrazový můstek.
Očekávaná rotace
A tak kromě klasických „áčkařů“ Mbe Soha, Alcócera či Enemeho ukázal i na ty, kteří v lize čekají na šance na lavičce. U Matyáše Vojty je důvod logický. V zimě přicházel jako (tehdy) nejdražší posila ligy, ale trefil se jen jednou – v březnu při prohře v Alkmaaru. Od té doby přišla spousta minut bez gólu (konkrétně 366), několik spálených tutovek, zranění kotníku... A samozřejmě konkurence další drahé posily Jonathana Brunese.
„Vojta to měl těžké od momentu, kdy přišel. Velká tíha na ramenou, kterou způsobuje i cenovka. Navíc mu chybělo na začátku jara trochu štěstí, bylo tam pár gólů z ofsajdu. Někdy zkrátka útočníkovi musí jít štěstí naproti, aby se rozstřílel, měl nějakou sérii. Ale pracuje na sobě velmi tvrdě,“ popsal Priske.
Na pohybu Vojty je chybějící sebevědomí vidět, řečí těla působí zakřiknutě. Alespoň tak to bylo v úvodu zápasu. Už v 5. minutě nepřesně hlavičkoval po rohu, o pár minut později to samé po centru Matěje Juráska šajtlí, pak zadrobil ve vápně a napálil blok.
Priske: Lidé to nepochopí, dokud nejsou v dresu Sparty
Přesně po půl hodině ale nastal moment, na který tak dlouho čekal, když mu po dobrém pasu od Vitályose předložil Patrik Vydra balon před odkrytou bránu. Místo nějaké velké oslavy šel zvednout svého kapitána. Z jeho výrazu jako by nebylo poznat, že soutěžní gól vstřelil po půl roce.
Velký Vojtův moment číslo dvě nastal v 69. minutě - odchovanec Vyšehradu prodloužil Suchomelův centr levačkou za záda gólmana sice o miniaturní teč, ale o velký důvod k radosti. Střelci se tentokrát roztáhl na tváři velký úsměv a opět běžel poděkovat svému asistentovi. Po dokončení hattricku v 90. minutě už mu tíha z ramen spadla.
„Doufám, že to tak bude pokračovat. Modlím se za něj každý den. Dnešek byl pro něj krok správným směrem. Už dříve jsem mluvil o jeho sebevědomí, ale lidé to nepochopí, dokud nestojí ve sparťanském dresu. Týmy na vás hrají jinak. Jedna věc je dávat góly v Mladé Boleslavi, jiná dávat je tady. A tím nechci nic říkat proti Mladé Boleslavi, která hraje fantasticky. Tady je méně prostoru, není tak lehké skórovat, jak by lidé čekali. Musel se adaptovat i takticky,“ pověděl Priske po konečné výhře 5:0.
On sám dobře ví, že Vojtovo procitnutí nelze přeceňovat, stejně jako to sparťanské. Letenský klub má před sebou obří skálu, která je potřeba zdolat, než o něm půjde opět mluvit jako o kandidátovi na titul. Další prvoligový test nastane v sobotu proti Jablonci.