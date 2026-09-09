Bojujte za Sigmu! Loni to byl Minář, kdo odnese další pohárovou ostudu tentokrát?
Když v prodloužení poslal debutant Michal Černák druholigový Prostějov do vedení, olomoucký předseda Ondřej Navrátil to nevydržel a naštvaně odešel z hlavní tribuny. Vypadnutí z MOL Cupu v jeho rané fázi je pro Sigmu průšvih jako vrata, navíc znovu po roce opět v hanáckém derby. Loňskou ostudu na Nových Sadech odnesl odvolaný (ale dosud neukončený) sportovní manažer Ladislav Minář, ta čerstvá už jde za multifunkčním Pavlem Hapalem. Bude dusno, to je jasné.
Nasypala do kádru miliony eur, s posilami podepsala lukrativní smlouvy. Jenže Olomouc už čeká jediná soutěž. Z ligy se do Evropy v minulé sezoně neprobojovala, už s tím panovala na nejvyšších místech nespokojenost. Ale že se už v zářijovém třetím kole bude Sigma pakovat z MOL Cupu i v novém ročníku, zvlášť po stejné loňské písničce, to se nečekalo.
„Velice slabý zápas s velice slabými výkony jednotlivců. Až tragický výkon, pro mě propadák,“ tvrdě kritizoval svůj mančaft Pavel Hapal. „I když jsme možná měli herně navrch a měli tlak i šance, tak jsem zklamaný a naštvaný. Jak moc? Ukáže se to v dalších zápasech, někteří hráči mě absolutně nepřesvědčili o tom, že by prostor měli dostat,“ pokračoval.
V Olomouci bude dusno
Není složité odtušit, kdo se mu nelíbil. Nedařilo se Jiřímu Spáčilovi, Hilmiru Mikaelssonovi, Antonu Ekerothovi, Marku Soldovi, Janu Klimentovi... Už v poločasové pauze Hapal čtyřikrát střídal, ale hráčů na stažení bylo mnohem více. Specifický debut prožila brazilská posila Leo Borges. Nejdřív se nachomýtl k inkasované brance, pak byl výborný v soubojích, průnikovkách, centrech a sám se nádherně trefil v poslední sekundě prodloužení. Poté však neproměnil penaltu.
Bylo hotovo. Ladislav Minář podobnou (divizní) blamáž odnesl loni, letos byl je za (druholigový) trapas zodpovědný Hapal. Je zřejmé, že ve čtvrtek bude na Andrově stadionu dusno. Předseda Ondřej Navrátil opustil VIP sektor už v prodloužení, zbytek vedení zůstal extrémně rozhořčený na svých místech. Výrazy byly všeříkající, rozhodovat budou šéfové, tedy rodina Hubáčkových.
„Jestli se cítím v ohrožení? Jasně, všichni chceme být úspěšní. Nepovedlo se to, dál o tom přemýšlet nechci. Spíš se budu snažit připravit mužstvo na další utkání,“ odpověděl Hapal.