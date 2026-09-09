Priske opět v dobré náladě, změny v realizačním týmu? Musel jsem říct sbohem
Rozdal pár úsměvů, vyfotil se s některými hráči a zaměstnanci Viktorie Žižkov, zamával fanouškům. Brian Priske byl po týdnu, ve kterém jeho realizační tým opustili dva členové, opět v dobré náladě. Radost mu udělal nejen výsledek 5:0, ale i hattrick Matyáše Vojty a premiérové trefy Matěje Juráska s Romanem Mackem. Přesto nadšení krotil. „Byl to takový typický pohárový zápas,“ začal své hodnocení duelu 3. kola MOL Cupu
Jak to myslíte?
„Neměli jsme moc dobré tempo, hráli jsme pomalu. Ve spoustě našich šancí jsme nebyli dostatečně kvalitní, ale stejně jsme zvítězili 5:0. Je fajn, že někteří hráči dostali větší porci minut. Máme ale před sebou hodně práce.“
Chyběla vám podpora aktivních fanoušků?
„Vždy by mi chyběli. Hrajeme přeci pro ně. Líbilo by se mi, kdyby byl žižkovský stadion zaplněný.“
Co říkáte na volbu fanoušků bojkotu kvůli cenám?
„Chápu to, naprosto. Myslím si, že je to smutné. Trochu rozumím i klubu, ale jak říkám – fotbal je hra pro fanoušky. I pro Viktorii a jejich hráče to měla být velká noc. Ale nebudu tady komentovat ceny lístků.“
Pojďme ke změnám v realizačním týmu – opustili ho Ian Coll a Jack Wilson. Co na to říkáte?
„Máme za sebou náročný týden. Nejen pro klub, ale i pro mě. Musel jsem udělat těžké rozhodnutí. Dostal jsem od vedení možnost udělat změny v realizačním týmu. Přivést novou energii, čerstvé oči. Zároveň jsem ale musel říct sbohem dvěma lidem, kteří pro mě byli posledních patnáct měsíců velmi důležití a loajální. Udělali tu maximum. Ale cítil jsem, že toto je moment pro změnu. A když byla možnost přivést Christiana Clarupa, který zná nejen mě, ale i Spartu, věděl jsem, že změna pak bude snadnější. Věřím, že nám dodá hodně energie a vymáčkne z kluků maximum. Věřím, že nějaký výsledek uvidíme už v příštích týdnech.“
Kdo bude dělat standardní situace?
„Jack tu vybudoval dobrý základ pro práci se standardními situacemi. Dokud nenajdeme přímou náhradu, bude se o ně starat asistent Diarmuid O'Carroll, který je má na starost i v národním týmu Severního Irska. Není to pro něj nové.“
Měl jste návrat Clarupa v hlavě delší dobu?
„Je to logické. Byli jsme v posledním půlroce, od té doby co opustil Wolfsburg, v kontaktu. Máme výborný tým, hodně zajímavých nových hráčů, ale poslední dva zápasy na nás vytvořily velký tlak. Věřím, že Christian nám dodá čerstvou energii.“