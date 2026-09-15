MOL Cup: Favorité postoupili. Liberec přehrál Vlašim, Mladá Boleslav si poradila s Třincem
Fotbalisté Liberce ve 3. kole domácího poháru zvítězili na stadionu druholigové Vlašimi 2:0 a poprvé od roku 2023 postoupili do osmifinále MOL Cupu. Nezaváhal ani další favorit z nejvyšší soutěže Mladá Boleslav, která porazila Třinec na jeho půdě hladce 3:0. Dvě branky dal proti druholigovému soupeři Jan Buryán, jednou skóroval Filip Matoušek.
Liberec v předchozích dvou sezonách ve 3. kole překvapivě vypadl s outsiderem z nižší soutěže, tentokrát ale roli favorita s přehledem zvládl. Po vyrovnaném úvodu poslal ve 26. minutě Bužek do úniku Hodouše a ten sám před vlašimským gólmanem nezaváhal.
Chvíli před pauzou přidali Severočeši pojistku, po rohovém kopu si domácí Hájek srazil míč do vlastní sítě. Druhý celek prvoligové tabulky potvrdil dobrou formu a připsal si šesté soutěžní vítězství po sobě.
Mladá Boleslav s přehledem zvládla i druhý zápas tohoto ročníku MOL Cupu, v předchozím kole zvítězila v Praze nad Meteorem 4:0. Pátý tým prvoligové tabulky v Třinci od úvodu dominoval a převahu zužitkoval v 27. minutě, kdy Buryán obstřelil brankáře.
Domácí Dedič pak trefil jen břevno a hosté ještě do pauzy zvýšili. Ve 40. minutě prostřelil gólmana bek Matoušek. Čtrnáctý celek druhé ligy hned po změně stran nevyužil velkou šanci na snížení a zápas už zdramatizovat nedokázal. V 76. minutě naopak hlavou přidal svůj druhý gól Buryán. Středočeský celek si částečně spravil náladu po víkendové porážce 0:3 v Liberci, která byla jeho úvodní v sezoně.
Hlavní část programu 3. kola se odehraje ve středu. Již v minulém týdnu jako první z ligových týmů vypadla z poháru Olomouc, která po penaltovém rozstřelu neuspěla v Prostějově. Sparta naopak postoupila po vítězství 5:0 přes Žižkov. Se soutěží se již rozloučil obhájce trofeje Karviná, Slezané překvapivě podlehli na pokutové kopy Kozlovicím ze čtvrté ligy.