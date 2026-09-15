Já a Sparta? Jak zpívá Nohavica: Srdce stydělo se, když salvy slávy zněly, vtipkoval Majer
V úterý dopoledne bylo haló. Brian Priske a zájem Mönchengladbachu? Hm, koho by Sparta mohla přivést místo kouče, kdyby se Sparta s bundesligovým celkem fakt domluvila na odchodu, jak naznačoval dánský deník Tipsbladet? Informace webu iSport dementovaly tyto zprávy, Priske není mezi kandidáty na uvolněné místo Borussie. Přesto už pár jmen v minulých týdnech, když se řešila krize Letenských, padalo. A spekulovalo se i v pořadu Liga naruby. Z českých trenérů nejvíce rezonoval mladoboleslavský Aleš Majer: „Na jednu stranu je to příjemné, na druhou je to tlak.“
Aleš Majer je v kurzu. Kombinační styl Mladé Boleslavi, který nese výsledky, baví a ještě zlepšuje hráče, právem oceňují experti napříč republikou. Byť na prvoligové scéně šestačtyřicetiletý odborník působí teprve druhou sezonu, celkem rychle se zařadil mezi fakt uznávané odborníky.
Po pohárové výhře 3:0 v Třinci se iSport právě Majera zeptal, co s ním tyto debaty dělají. Do Slezska přijel s týmem už v pondělí, v úterý ráno ho tedy spekulace ohledně něj, Sparty, Briana Priskeho a Borussie Mönchengladbach trefily přímo na hotelu.
Z otázky sympaticky neuhnul, přestože bylo znát, že je v rozpacích. „Vždycky když někoho tohle napadne a třeba to i někam napíše, je to příjemné. Zároveň je to ale i zajímavý tlak, musím říct, že něco takového bych nečekal. Jako trenér se necítím v zápasech pod tlakem, ale tohle je úplně něco jiného. Až někdy...“ zarazil se Majer a hledal správné vyjádření, aby odpověděl upřímně.
„Pan Nohavica zpívá: Srdce stydělo se, když salvy slávy zněly. A tak se v tu chvíli přesně cítím, stydím se!“ usmál se. „Je to samozřejmě práce novinářů, médií a sociálních sítí. Občas mi někdo něco pošle, takže se to ke mně dostane. V tu chvíli je to na jednu stranu příjemný, na druhou mě to vždycky rozhodí. Asi takhle bych popsal, co cítím,“ dodal Majer.
Dva góly Buryána
Na půdě druholigisty se středočeský favorit na postup nijak zvlášť nenadřel, nedopustil ani žádné drama, natož zaváhání jako před týdnem Sigma Olomouc v Prostějově. Utkání začalo minutou ticha za zesnulého Luďka Mikloška, pak domácí opora René Dedič sice orazítkoval v první půli tyč, ale efektivita byla na straně Mladé Boleslavi.
Havranovu individuální akci zúročil Jan Buryán, dvacetiletý útočník po pauze přidal ještě jednu branku. A jednou se trefil Filip Matoušek, pravý bek zaskočil Třinec invertováním a vymetl šibenici. Čistá práce s nulou vzadu, navíc Ondřej Karafiát s Martinem Králikem připomínali spíš playmakery než stopery, držení míče na straně hostů se zastavilo na 71 procentech.
Lídry defenzivy Majer neprotočil, vyplatilo se to v defenzivě i ofenzivě. Česko-slovenská spolupráce klape výtečně. „Zvažovali jsme to, ale chtěli jsme to zvládnout s nulou vzadu,“ vysvětlil kouč. „Ne že bychom jiným nevěřili, ale spíš šlo po výsledku v Liberci (0:3) o psychologický moment. A jsme rádi, že jsme to zvládli i s obměnou nějakých šesti hráčů. I Honzovi Buryánovi věřím. Dařilo se mu ve druhé lize v Táborsku, teď se zase prosadil proti druholigovému soupeři. Potřebuje se prosazovat i proti elitě, ale je ještě mladý hráč.“
Slezané zůstali realisty. „I kdybychom hráli v plné sestavě, horko těžko bychom vzdorovali,“ uznal trenér Tomáš Hejdušek. „Spíš jsme si zaběhali bez balonu, Boleslav není náhodou na špici první ligy. Ve druhé lize hraje kombinačně Ústí nad Labem, ve třetí lize Zbrojovka Brno B, ale tohle je úplně jiný level, jiná kvalita. Musíte neustále zdvojovat, ztrojovat. A víte co, vlastně jsem rád, že jsme lepší než Baník Ostrava, protože jsme prohráli jen 0:3, ne 0:4,“ vtipkoval.