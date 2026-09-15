Podcenění nulové! Liberec zlomil prokletí poháru. Střihavka: To nejlepší, co nás mohlo potkat
Dlouhodobě se říká, že MOL Cup je nejjednodušší cesta do evropských pohárů. Majitel Liberce Ondřej Kania nesouhlasí, přesto musel od svého týmu čekat v posledních dvou letech víc než podzimní předčasné konce na hřištích celků z nižší ligy. Nový trenér, nová éra. Ve které Slovan nic nepodceňuje. Do Vlašimi dorazil naprosto soustředěný celek, který suše sebral ze hřiště druholigisty vítězství 2:0.
Už v předsezonním rozhovoru pro platformu Slovan+ samozřejmě téma poháru padlo. „Nevím, jestli je matematicky správně, že je to nejsnazší cesta do Evropy. Pro Slovan je podle mě jednodušší dostat se na čtvrté místo, je tam hrozně moc proměnných. Ale jsme tu dvě sezony a v obou sezonách vyhrál pohár klub mimo top 3. Šestá Sigma a osmá Karviná. Doufám, že budeme úspěšnější,“ řekl a hluboce si oddechl při vzpomínce na poslední dvě katastrofy.
Nejdřív na hřišti třetiligového Hlučína, pak na hřišti tehdy ještě druholigového Artisu. Slovan tehdy těžko válčil i na domácí scéně, do poháru výrazněji zarotoval. Pokaždé se to nevyplatilo. I proto možná přijel Slovan do Vlašimi maximálně soustředěný a Branislav Fodrek kromě Lukáše Hůlky a Vasila Kušeje vytáhl sestavu prakticky jak na ligu. Do středních Čech navíc přijel o den dřív.
„Přistoupili k tomu tak, jak se v téhle fázi má. Když my hrajeme proti ČFL a divizi, je to taky těžké. Vůbec nic nepodcenili,“ řekl vlašimský trenér David Střihavka.
„Každý má zkušenost s takovými zápasy a my tomu dali maximální vážnost. Prorotování přišlo až ve druhém poločase. Vlašim má šikovný tým, chtěli jsme se vyhnout problémům. O průšvizích z minulých let jsem věděl a možná i proto jsme k tomu přistoupili tak, jak jsme přistoupili,“ popsal Branislav Fodrek.
Jeho tým to zvládl v první půli v podobné intenzitě jako o víkendu proti Mladé Boleslavi. Vlašim agresivně dostupoval, po krásné uličce na Hodouše vstřelil první gól, ze standardky přidal druhý a bylo hotovo. Naprosto v suchu.
Střihavka se musel poklonit
„Z pohledu kondice a intenzity byl zápas tím nejlepším, co nás mohlo potkat. Nenahradil by to trénink, ani zápas v ČFL, ani zápas ve druhé lize. Když vidím, jak hraje Liberec v lize, jsem rád, jak jsme se s tím poprali... Když jsme se na ně připravovali, viděli jsme, jak dobře jsou poskládaní. Nejenom do základní jedenáctky, ale i do šířky týmu a typologie. Rychlí, vysocí, ale už i zkušení kluci. Dobrý mix. Cítím z nich i dobrou partu i synergii,“ popisoval kvality soupeře kouč David Střihavka, které navnímal i z rozhovorů se starými známými Lukášem Masopustem a Janem Bořilem.
Zkrátka další důkaz, že od Kováčovy éry, respektive posledních dvou let, je Liberec jiný. Soustředěnější, konzistentnější. Nyní zamíří do Brna, o víkendu bude opět útočit na první místo.