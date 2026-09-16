Varnsdorf - Slavia 1:5. Schranz k nezaplacení! Šéf teenagerů, gól(y) vstřelil po roce
Mohl to být hodně nepříjemný a zrádný pohárový zápas. Mraky zraněných, dvě těžká utkání v zádech, šlágr s Viktorií Plzeň za dveřmi, daleká cesta na nejsevernější cíp Čech. Ale výsledek? Nejjednodušší pohárový soupeř Slavie minimálně za posledních pět let. Červenobílí mladící ve 3. kole MOL Cupu zdemolovali Varnsdorf 5:1. I když, mladíci... Hattrick zapsal velezkušený Ivan Schranz.
Tribuny jsou přeplněné, domácí žlutomodrý kotel funguje na jedničku, hřiště je po parádním slejváku těžké, pro technické hráče totálně paralyzující. Slavia navíc vybíhá na trávník se sestavou o věkovém průměru 19,4 roku. Přijde drama? Ne, vůbec... Už v 5. minutě přichází standardka, odražený aut posílá přes hlavu sedmnáctiletý David Barčot na Ivana Schranze a ten dává zblízka gól. A za pět minut ještě jeden. Hotovo...
„To bych neřekl, že už bylo hotovo,“ usmál se skromně asistent trenéra Milan Kerbr. „První poločas byl nadstandardní, za ten patří všem klukům pochvala. Mají 17, 18 či 19 let, takže nějaké součinnosti plně nefungovaly. Jsem rád, že plnili všechny pokyny, co měli.“
Schranzovy zkušenosti se nedají vyvážit, nic na hřišti třetiligového soupeře se jim nepřibližovalo. Dvojnásobný držitel českého titulu, pětatřicetinásobný reprezentant Slovenska, nejlepší střelec EURO 2024... Jakmile takového borce postavíte na špičku týmu, kde bylo jen jednomu dalšímu hráči přes 20 let, jakákoliv starost o nedostatek lídrovství v týmu zmizí.
„Určitě jsme měli takový záměr. Ale zároveň chceme, aby se i ti mladí hráči do této role dostávali. Ať je to Konečný či Rajnoha ve středu hřiště. Aby sami organizovali, aby byli lídři. Ale Schranzíkovi nic říkat nemusíte, on si ty hráče na hřišti prostě vede, kdy jdeme presovat, kdy jdeme do bloku. Je výhoda ho tam mít,“ potvrdil Kerbr.
„S těmi hráči netrénujeme každý den, ale není to tak, že se neznáme. Někdy to máme promíchané. Ale jasně, souhra není taková, jako s ostatními hráči,“ podotkl Schranz.
Výhoda nebyla jen v organizaci. Schranz dorážkou přidal ještě jednu branku, na další přiťuknul zmíněnému osmnáctiletému Adamu Rajnohovi. Za pouhých 42 minut zapsal bilanci 3+1, čímž vlastně Slovák vítězství zařídil. Ve druhé půli už přišlo další dostřídání, mírná údržba výsledku, rozveselení tribun domácích z kopačky Marcose Lopeze a udržení výsledku 5:1.
Že bych tu ukončil kariéru? Umím si to představit
Schranz, byť totální univerzál, ale stále především útočník, si přitom s produktivitou poslední dobou netykal. Poslední radost ze soutěžní branky zažil 30. srpna 2025, tedy více než před rokem. „Jste první, kdo mi to říká,“ usmál se třiatřicetiletý hráč po utkání. „Vůbec jsem to neřešil, možná že to je dobře. Kdybych to věděl, asi bych to měl v hlavě. Ale svůj poslední hattrick si pamatuji. Bylo to v Teplicích, můj jediný soutěžní,“ doplnil.
Jeho dlouhý gólový půst způsobují zranění, která se s vysokým slovenským reprezentantem táhnou delší dobu, i častější role střídajícího hráče. Spoléhat se na něj brankově stabilně nedá, vždyť v posledních třech ligových sezonách zapsal vždy jen po dvou gólech. Je to ale způsobeno i faktem, že zahraje prakticky všude. Třeba v Teplicích piloval ve druhé půli pravou lajnu v roli wingbeka.
„Pozici v týmu má samozřejmě těžší, protože je tu velká konkurence. Chorý, Chytil, teď i Ouanda, zase trošku jiný typ hráče. Ale on je s tím v pohodě. Když Schranzíka potřebujeme na hrotu, na křídle či na beku, víme, že ho můžeme využít. Neremcá, splní to, co po něm chceme. I do kabiny je takový hráč k nezaplacení,“ popsal Kerbr a jeho svěřenec ho doplnil: „Jsem ztotožněný s tím, jak mě trenéři využívají a že toto berou jako výhodu.“
Schranzovi je 33 let a i přes častější svalové problémy a horší produktivitu jsou kromě hattricku v pohárovém utkání výše zmíněná slova zřejmě tím důvodem, proč si ho realizační tým tak dlouho drží u sebe, proč je každý rok v nominaci na evropské poháry. Nezdá se to, ale ve Slavii kroutí už šestou sezonu, je týmovým matadorem. Před půl rokem prodloužil smlouvu, nezvykle do zimy 2027, tedy do půlky příští sezony. Co bude dál, zatím neřeší.
„Uvidíme, fotbal přináší různé věci, netroufnu si to říct. Slavia mi přirostla k srdci, zažil jsem tu nejlepší roky, jsem tu spokojený a šťastný. Že bych tu ukončil kariéru? Umím si to představit,“ usmál se. Sám pevně věří, že to bude později než za rok, kdy mu kontrakt končí.