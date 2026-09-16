MOL Cup ONLINE: Boj o osmifinále. Příbram hostí Hradec, v akci i oba brněnské celky
Program MOL Cupu dospěl do fáze, kdy do pavouku vstupují i čeští účastníci evropských pohárů. Zatímco Slavia o osmifinále národního poháru hraje ve Varnsdorfu, Hradec Králové nastupuje na hřišti druholigové Příbrami. Pardubice bojují v Kozlovicích, kterým se senzačně podařilo vyřadit Karvinou na penalty. V akci jsou i další prvoligové celky včetně brněnské Zbrojovky a Artisu. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.