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MOL Cup ONLINE: Boj o osmifinále. Příbram hostí Hradec, v akci i oba brněnské celky

Tomáš Čvančara se trefil ve Zlíně
Tomáš Čvančara se trefil ve ZlíněZdroj: ČTK
iSport.cz
Pohár FAČR
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Program MOL Cupu dospěl do fáze, kdy do pavouku vstupují i čeští účastníci evropských pohárů. Zatímco Slavia o osmifinále národního poháru hraje ve Varnsdorfu, Hradec Králové nastupuje na hřišti druholigové Příbrami. Pardubice bojují v Kozlovicích, kterým se senzačně podařilo vyřadit Karvinou na penalty. V akci jsou i další prvoligové celky včetně brněnské Zbrojovky a Artisu. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport. 

MOL Cup 2026/2027

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