Kerbr o Slavii: Barčot obstál, máme v něm velký potenciál. Pozitivní marodka před Plzní
Zrádný pohárový zápas proti třetiligovému Varnsdorfu zvládla Slavia s přehledem a s mladou sestavou vyhrála 5:1. Z armády teenagerů zaujal hlavně 17letý debutant David Barčot. „Obstál. Máme v něm velký potenciál do budoucna,“ líčil asistent trenéra Milan Kerbr po přesvědčivém triumfu.
Co vám udělalo největší radost?
„Hlavně jsme rádi za mladé kluky, kteří splnili, co jsme po nich chtěli. Byly tam samozřejmě chyby, ale je jim sedmnáct, osmnáct nebo devatenáct let a zvládli to dobře. První poločas byl nadstandardní, dali jsme pět gólů a celý tým se mohl uklidnit. Druhý zase trošku horší a už jsme po prostřídání uvadali. Tým už byl extrémně mladý a chyběla kvalita v poslední třetině.“
Vyhovovalo vám, že po změně stran už jste mohli v klidu dohrávat?
„Důležité taky je, že jsme nemuseli dostřídávat těmi, kteří hráli proti Teplicím a mohli jsme pošetřit kluky jako Čoro (Tomáš Chorý), Chali (Štěpán Chaloupek) nebo Vlčák (Tomáš Vlček). Místo nich jsme naopak mohli dát minuty všem mladým klukům.“
Vypovídá tenhle zápas o zlepšující se mládeži Slavie?
„Kdybychom neměli tolik zraněných, tak asi tolik mladých nenastoupí, protože bychom chtěli vidět i hráče s nižším vytížením. Máme přehled, jak jsou na tom naši kluci v mládežnických týmech, vytahujeme si je na soustředění a pak je jednodušší je vzít na tyhle pohárové zápasy.“
Rozhodnuto prakticky bylo po deseti minutách. Co vám zápas ukázal?
„Pořád vidíte, jak hráči pracují v únavě, jestli mluví, neuvadají a plní si pokyny. Takže po deseti minutách jsme neměli hotovo, ale po celý zbytek zápasu sledujete, jak se chovají. Třeba Barči (David Barčot) toho měl plné zuby a stejně sprintoval dozadu. To jsou pro nás extrémně důležité věci.“
Marodka? Rekonvalescence se trochu urychlila
Jak obstál právě sedmnáctiletý Barčot?
„Měl super začátek, i když byl trošku nervóznější, což nám teď po zápase přiznal, ale postupně se do toho dostal. Hrál vedle Končiho (Mikuláše Konečného) a ze začátku jsme chtěli mít vzadu hráče navíc. Za stavu 2:0 nebo 3:0 už jsme přešli na hru jeden na jednoho, abychom viděli, jak se v těch situacích Barči chová a za mě obstál on i ostatní kluci. Výsledek 5:1 není samozřejmost, navíc když spolu kluci hráli poprvé.“
Byl Barčot překvapený, když jste ho povolali?
„Nevím, neptal jsem se ho. Spíš si myslím, že ne. Vnímal, že zraněných hráčů je víc, a brali jsme sedm kluků. Patří mezi talenty, kteří by do tohoto zápasu mohli zasáhnout, takže si myslím, že zaskočený nebyl.“
Na první pohled u něj zaujme výška. Co dál byste vypíchl?
„Pořád je to extrémně mladý hráč na samém začátku dospělého fotbalu, ale má dobrou hlavu, rychlost a rozehrávku – cit pro to, kdy zvolit dlouhou přihrávku za obranu a kdy přihrát střednímu záložníkovi. Má přehled a my v něm máme velký potenciál do budoucna.“
Na marodce máte devět hráčů. Bude někdo z nich k dispozici na nedělní zápas s Plzní?
„Holi (Tomáš Holeš) by měl být připravený, i když teď nemůžu říct, jestli to bude od začátku, nebo ze střídačky. Z devíti zraněných uvidíme minimálně 40 procent alespoň na lavičce. Je velmi pozitivní, že se vracejí takhle brzy. Původně jsme počítali s návratem až po reprezentační pauze, ale rekonvalescence se trochu urychlila. Každopádně nebudeme nic lámat přes koleno a každý další trénink napoví, jestli je budeme nominovat, a jestli to bude do základu nebo na lavičku.“