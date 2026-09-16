Krčík už dirigoval Pardubice, trenéři se v Kozlovicích hecovali s diváky. Zaujali mladíci
Dunajská Streda nechtěně posloužila Pardubicím jako varování. Lídr slovenské ligy vypadl z poháru s třetiligovými Velkými Ludincemi, realizační tým Východočechů šokující výsledek omílal hráčům před duelem s divizními Kozlovicemi. „Byl jsem překvapený,“ usmál se stoper Dávid Krčík, jenž si odbyl debut v červeném dresu. I díky jeho výkonu působil favorit na Přerovsku dominantně (6:0). „Akorát ty šance...“ povzdechl si navzdory skóre asistent trenéra Tomáš Polách.
Hrálo se jen pár sekund, když se Dávid Krčík hlavou na přední tyči položil do centru z rohu a protáhl výborného brankáře Jakuba Obzinu. „To si vyčítám, musím takové situace proměňovat. Podívám se na video a do příště to vyladím, aby to byl gól,“ popisovala sebekriticky posila z Plzně.
Krčík v netradičním pardubickém rozestavení 4-2-1-3 obsadil pozici pravého stopera vedle Jana Trédla (lídři Denis Halinský, Michal Hlavatý či Abdullahi Tanko odpočívali) a vedl si tak, jak ho všichni znají. Dirigoval spoluhráče, organizoval zbytkovou obranu, přihrával přes řady, i v těžké situaci volil raději malou domů náhradnímu gólmanovi Jáchymu Šerákovi než odkop na tribunu.
„Je z něj cítit od prvního příchodu do kabiny neskutečný klid,“ chválil kouč Tomáš Polách, pravá ruka šéfa lavičky Jana Trousila. „Vyzrálý borec, který byl ve velkém klubu a zažil skvělou minulou sezonu. Vždyť Plzni zajistil postup do Evropské ligy! Je to typ hráče, který pomůže v týmu převzít roli lídra. Věřím, že bude přínosem,“ dodal.
Aby byl slovenský obránce v úplné pohodě, musí se nejdřív v Pardubicích zabydlet. Zázemí ještě nemá vytvořeno, s přítelkyní několikrát do týdne pendluje do Plzně a zpátky. Ve čtvrtek jede znovu. „Hektické období. Mám sbaleno tak třicet procent, ale k fotbalovému životu to patří,“ mávl rukou a znovu zopakoval motivaci, se kterou přestupoval na novou adresu. „Pohár může být tento rok naším cílem,“ naznačil Krčík, že by rád zopakoval loňskou show Olomouce či letošní jízdu Karviné.
V Kozlovicích si šel prvoligista za postupem od první do poslední minuty, oba poločasy vyhrál 3:0. Přežil sice na začátku Michlův únik a poté Ševčíkovu hlavičku do břevna, nicméně celé utkání měl absolutně pod kontrolou. Vstřelených branek mohlo a mělo být daleko více, však se taky po úvodní hojné čtvrthodině třináct stovek diváků obávalo dvouciferného výsledku.
Krčík: Mohlo to být i 12:0
„Každá výhra je povzbuzením, ale přáli jsme si, aby někteří hráči dali gól. Opakovaně se do situací dostáváme, ale vázne nám to. Smejkal, Drchal, Samuel, Vinicius, Botos... To jsou všechno hráči, kteří budou hodnoceni podle čísel,“ litoval Polách. „Jo, mohlo to být i 12:0, neproměněné šance nás srážejí i v lize,“ souhlasil Krčík.
Kromě žolíka Ryana Mahuty (2+1 za druhý poločas) zaujal ve středu pole osmnáctiletý záložník Jiří Zima, technický leváček s velkým akčním rádiem, citem pro hru, periferním viděním i neotřelým řešením. Typ jako plzeňský Alexandr Sojka. Dokud teenager stačil fyzicky, předváděl nadstandard. Pak mu došlo a kazil, měl toho dost. Další mladík, dvacetiletý Martin Reil, zase povedeně vstoupil do druhé půle. Tohle může být jednou budoucnost klubu.
„Celý zápas jsem mluvil jen na Zimiče, protože může být dobrý fotbalista. Zatím má problém s tím, že chce hrát některé věci, které jsou zavřené. Musí získat konzistenci, zafixovat si prožité chyby. Jinak má výbornou levačku, řešení, vidí hru. Někdy ale dělá chybu při postavení, když dostává přihrávku. To jsem do něj celou dobu hustil. Potenciál vidíme,“ přikývl Polách.
A ještě na někoho Polách s parťákem Trousilem v průběhu mače mluvil. Za střídačkami docházelo k vtipným interakcím s fanoušky a partnerkami divizních „boys“. Přeli se o fauly, o karty, zkrátka klasicky o verdikty rozhodčích. Hecovali se, štengrovali, odpovídali si. Na úrovni, s respektem.
„Vůbec se to ve mně nevařilo, jen na nás jedna paní furt křičela,“ smál se trenér. „Ale nic hrozného, fakt všechno v pohodě. Člověk se otočí, lehce odpoví a vznikne z toho diskuze. A ta byla klidná, patří to k tomu. Tenhle areál je skvělý, nádherný. Byl jsem tady několikrát jako soupeř, dokonce i na oslavě třicátin mého kamaráda a spoluhráče Tomáše Vajdy. Těšil jsem se sem,“ uzavřel Polách.
Reagoval i domácí kouč. „Bylo to fantastické. Atmosféra i fanoušci byli výborní. Už s Karvinou přišlo 1200 lidí, dnes ještě víc. Byl to pro nás svátek. Nějaký pátek už v Kozlovicích trénuju a dnes to byl určitě největší zápas, který tady kdy byl,“ řekl trenér Kozlovic Roman Matějka.