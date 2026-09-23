Škrkoň je v datech těsně za Yamalem! Baník však před Kladnem počítá sedm absencí
Měl by to být tuctový zápas, možná spíš až nudný. V současných reáliích bude však pohárové utkání Kladno - Baník zajímat celou republiku. Nejen proto, že se ve středu až na pár utkání nižších soutěží nic v tuzemsku nehraje, ale zejména díky rozpoložení Ostravy. Slezané se trápí, navíc jsou bez sedmi hráčů. I proto ještě na poslední chvíli raději měnili program dvou reprezentačních wingbeků, aby je měl kouč Roman Skuhravý proti druholigovému soupeři k dispozici.
Před dvěma měsíci tam druholigové béčko Baníku prohrálo 0:1, před šestnácti roky naopak na půdě Kladna zvítězil A-tým suverénně 3:0. To bylo naposledy, kdy se na stadionu Františka Kloze představil. Byl v laufu, pod vedením trenéra Miroslava Koubka, paradoxně právě kladenského patriota, sahal po mistrovském titulu a bavil lidi nadčasovým ofenzivním fotbalem.
Dneska už si nejste tak jistí, že si Slezané domů odvezou podobný výsledek, přestože Kladno už je o patro níž. Respektive o patro níž než tehdy, ale o patro výš než v předchozím ročníku. Druholigový nováček je po devíti kolech na deseti bodech, stejnou bilanci má mezi elitou Baník.
„Oproti minulé sezoně má totálně nový tým,“ porovnává bývalý záložník Zdeněk Folprecht, jenž za Kladno nastupoval před třemi roky v divizi. „Nemají problémy dopředu, dávají celkem dost gólů, ale hodně jich dostávají,“ dodává.
V kontextu bláznivého sobotního utkání Ostravy na Slovácku (2:2) by třetí kolo MOL Cupu mohlo ve finále nabídnout atraktivní podívanou. A v případě favorita i ukázat neokoukané tváře. Kouči Romanu Skuhravému chybí sedm hráčů užšího kádru, i proto raději klub na poslední chvíli po dohodě s nigerijskou a švýcarskou asociací změnil reprezentační program Abdullahi Bewenemu a Rhodrimu Smithovi. Sice je k dispozici Daniel Holzer i Matúš Kmeť, ale jistota je jistota...
Škrkoň mezi nejlepšími teenagery v Evropě
Skuhravý vzal do tréninku Matyáše Bittu, Tomáše Sirotka, Šimona Vlnu a Michaela Oulyho z rezervy, přesto není v takové personální nouzi, že by nesložil nadstandardně kvalitní základní jedenáctku. Na šanci od začátku čeká Matěj Chaluš, Filip Šancl, uzdravený Michal Kohút...
„Ale zrovna Škrkoň by na Kladno platil. Škoda pro Baník, že nebude,“ vypichuje Folprecht absenci osmnáctiletého útočníka, jehož průměrné xG ze hry (metrika očekávaných gólů) s hodnotou 1,07 na devadesát minut je podle Opty čtvrté nejlepší mezi teenagery v top jedenácti evropských soutěžích. Lepší je jen Lamine Yamal (1,73) z Barcelony, Jay Robinson (1,12) z Monzy a Abdellah Ouazane (1,12) z Ajaxu! „Třeba se chytí Venca Jurečka,“ podotýká televizní expert.
„Kladenští jsou nebezpeční z brejků, mají rychlý přechod do útoku díky Gembickému, kterého ještě pamatuju z Liberce. Občas s námi chodil trénovat. Hodně je chválený Túlio, dřív hrával střeďáka, dnes levého beka. Je na té pozici dominantní, často se hraje přes něj,“ zmiňuje Folprecht známá jména, k nimž patří třeba i Daniel Samek nebo Martin Toml. „Za normálních okolností bych řekl, že Baník moc potrápit nemůžou, ale když vidím Ostravu? Kdo ví...“ uzavírá.
Jak by mohla vypadat sestava: Jedlička - Frydrych, Chaluš, Skyba - Bewene, Boula, Šancl, Smith - Kohút, Kubala - Jurečka.
Absence:
Zdravotní problémy:
- Maksym Djačuk (vykloubené rameno)
- Vlasij Sinjavskij (přetržený přední zkřížený vaz v koleni)
- Abdallah Gning (zlomenina bérce)
Reprezentační povinnosti:
- Dantaye Gilbert (Trinidad a Tobago)
- Jiří Míček (Česko U21)
- Vít Škrkoň (Česko U21)
- Artur Musák (Slovensko U21)
- Abdullahi Bewene (od čtvrtka Nigérie)
- Rhodri Smith (od čtvrtka Švýcarsko U20)