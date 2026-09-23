Kladno - Baník 1:2p. Favorit utrpěl postup. Ostravané se trápili až do závěru prodloužení
Nechtěli nic podcenit. Rotace byla minimální, do zápasu zasáhli i wingbeci Abdullahi Bewene a Rhodri Smith, kteří kvůli pohárovému utkání odcestují k reprezentačním povinnostem se zpožděním. Přesto Baník na půdě Kladna bojoval až do samého závěru prodloužení, kdy výhru 2:1 vystřelil Václav Jurečka. „Nesebevědomý a smutný výkon. Postup jsme vydolovali se štěstím,“ připustil trenér Roman Skuhravý.
Na VIP tribunu usedl kladenský patriot a ještě nedávno trenér reprezentace Miroslav Koubek, přátelsky před zápasem prohodil pár slov i se svým asistentem z mistrovství světa Janem Suchopárkem a pak už jako bývalý kouč obou soupeřů musel uznale pokyvovat, když druholigový outsider srdnatě vzdoroval a celý první poločas měl jednoznačně víc ze hry.
Kladno z presinku soupeře vyjíždělo fotbalovou kombinací s vysokou úspěšností, Baník naopak pod tlakem rychle sahal k nepřesným nákopům. „Pojď! Pojď!“ křičel evidentně nasupený trenér Roman Skuhravý na pasivní obranu svého týmu. Opakovaně pak s hlavou v dlaních bědoval nad nepřesnou rozehrávkou svých svěřenců.
„Od první minuty tam byly tři nebo čtyři nepřesnosti – lajdácké, laciné. Soupeř zjistí, že to jde a dostane se na koně,“ postěžoval si po zápase trenér hostů.
Spálené šance
K optické převaze přidal druholigový outsider rychle také šance. Z velkého úhlu napálil Dominik Gembický tyč, David Jurčenko pak mířil jen do připraveného gólmana Budinského, znovu Gembický po rohu hlavičkoval doprostřed a Hynek Hruška trefil pouze boční síť.
„Dost jsme je zaskočili. Baník dělal hrubky, co nikdo z nás nečekal. Narostlo nám sebevědomí a hráli jsme naši hru,“ pochvaloval si nástup útočník domácích David Jurčenko.
Do vedení šel ale paradoxně soupeř. V závěru poločasu se po kombinaci na pravé straně dostal k míči Matěj Chaluš a poslal přihrávku do nebezpečného prostoru na malém vápně, kde protečoval do sítě Jevgenij Skyba.
Všechny ostatní statistiky v poločase přitom mluvily pro Kladno. Držení míče 65:35, střely na branku 3:1, rohy 6:0. V souboji dvou modro-bílých celků by na otázku „kdo je prvoligový favorit?“ jistě každý odpověděl, že modré Kladno. Na tabuli ovšem svítil stav 0:1.
Po změně stran se obraz hry vyrovnal, ale herní zlepšení Slezanům nepomohlo a v 53. minutě hlavou srovnal skóre aktivní Jurčenko. Další šance už ani na jedné straně nenaskakovaly a za vyrovnaného stavu se šlo do prodloužení, přičemž s nerozhodným výsledkem museli být spokojenější hosté z Ostravy.
Smrtící úder v závěru
V prodloužení zazdil na jedné straně velkou šanci Václav Jurečka, na druhé pálil po drzém průniku mimo Jan Lacko.
Když už se oba gólmani chystali na penalty, přišel smrtící úder. Michal Kohút narýsoval krásnou kolmici mezi obránci soupeře a Jurečka vykoupil trápícího se favorita. „Zklamání. Mrzí mě, že jsme se nedostali aspoň do penalt. Dostat gól dvě minuty před koncem je smutné,“ prohodil Jurčenko.
„Celých 120 minut nemělo parametry, abych měl z něčeho radost,“ odmítal slavit trenér vítězů.