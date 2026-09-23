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MOL Cup ONLINE: Kladno - Baník 1:1. Lacko na konci první části prodloužení spálil obří šanci

Jan Lacko z Kladna střílí na branku
Jan Lacko z Kladna střílí na brankuZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Hráči Kladna slaví branku se svými fanoušky
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Jediným utkáním ve středu pokračuje 3. kolo MOL Cupu, druholigové Kladno hostí na svém stadionu ostravský Baník. Středočeši jako nováček vstoupili do druhé nejvyšší soutěže solidně, aktuálně jim patří desáté místo. Slezané jsou mezi elitou jedenáctí, přičemž z posledních čtyř utkání získali jediný bod. Dosud odehrané zápasy 3. kola MOL Cupu zatím přinesly na úkor prvoligisty jen jedno překvapení, olomoucká Sigma nezvládla penaltový rozstřel v Prostějově. Nepřipustí dnes Baník podobné zaváhání? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

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