Naštvaný Skuhravý po postupu: Takhle se ligový fotbal hrát nedá. Nejvíc mě se*e, že...
Výhra, gól v závěru, ani postup do dalšího kola MOL Cupu jeho pocity neobměkčily. Po vydřeném triumfu 2:1 po prodloužení proti fotbalistům Klada nenašel žádná pozitiva. „Všichni hráči dostali příležitost a každý si o ni řekl silněji, nebo slaběji. Nejvíc mě sere, že nemáme vášeň,“ sypal ze sebe po nevydařeném výkonu trenér Baníku Roman Skuhravý.
Čím si mdlý výkon vysvětlujete?
„Nevím, čím to může být. Mám obrovský problém s vášní a herní odvahou. Tyhle věci jsme neměli, domácí v tom byli lepší. Je to pořád dokola. V posledních třech týdnech jsem ve vyjádřeních vzal věci na sebe, ale fotbal hrají hráči a dneska jsme ho nehráli dobře. Vaří se ve mně strašně moc věcí. Herní sebevědomí prostě nemáme.“
Čekal byste, že za to vezmou zkušení hráči jako Michal Frydrych nebo Václav Jurečka?
„Je to mix. Kvůli programu jsme pohár nemohli odehrát jindy a hráči dostali příležitost. Nechci být konkrétní, ale mám to v hlavě. Teď si tři dny odpočineme a potom znova začneme pracovat na věcech, které se tam objevují. Ale jak, kdy a v jaké míře, to bude dílem takové ruské rulety.“
Máte pocit, že hráči chápou vaši vizi a věří procesu?
„Já si teď spíš kladu otázku, proč se to po nějakých čtyřech až pěti týdnech zadrhlo. Za iks let se mi poprvé stalo, že má mužstvo problém s herním sebevědomím. Dávám si sakra pozor, aby ty věci byly jednoduché a konzistentní, a čekám, že budeme řešit chyby a posouvat se. Jenže když máte na začátku dobrou defenzivu, začnete makat na ofenzivě, protože nefungovala a nedávali jsme góly. A najednou se stane, že nám chybí zodpovědnost. I tady bylo bránění kolem boxu až směšně neagresivní, až dětské. Takhle se ligový fotbal hrát nedá.“
Plánujete v dlouhé reprezentační pauze nějaké změny v tréninku nebo přístupu?
„Opakuje se, že v tréninku vypadáme velice dobře, agresivně, energicky… Když to ale máme ukázat světu, tak se nám to nedaří. Takže znova budeme pracovat na tomhle. Bude to trošku složitější, protože reprezentantů a hráčů mimo bude hodně. Máme za sebou třetinu soutěže, všichni hráči dostali příležitost a každý si o ni řekl silněji, nebo slaběji. Podle toho teď s kádrem budu pracovat. Ale bez vášně to nejde. A to mě sere nejvíc, že nemáme vášeň, že nemilujeme fotbal, že nevyhraje vášeň a láska a přebíjí to jiné pocity. A to je na našich výkonech vidět.“
Jak to vypadá s Jiřím Boulou, který na konci odkulhal?
„Doufám, že to bude jenom výron. Říkal, že cítil křupnutí, takže uvidíme. Byl jsem kousek od toho a nezdálo se mi to úplně těžké. Teď to ani extrémně neotéká, ale uvidíme po vyšetření.“
Smutné, ale jsem hrdý
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„Smutné, že jsme to nedovedli aspoň do penalt. Byl to ale hezký zápas, přišlo hodně lidí a odehráli jsme, na co máme. Jsem hrdý. Přáli jsme si dostat sem prvoligový tým, naplnit stadion a udělat lidem radost. Věřím, že se nám to povedlo, protože jsme se nelekli, hráli jsme fotbal a za to patří dík všem klukům. Pro druholigové mužstvo je pohár něco navíc. Nejsme naivní. Pro nás to vlastně bylo asi šesté předkolo evropských pohárů, takže jsme vypadli, ale nevadí. Jsme na nějaké cestě, jdeme po ní správně a máme náš cíl. Budeme se posouvat dál a vím, že sem ještě někdy přivedeme podobného soupeře, jako je Baník.“