Klokani v poháru ve Lhotě: Budou se divit, usmál se šéf Vsetína. Zimák se uzavře
Na velký fotbalový svátek se chystají ve Vsetíně, kam ve středu dorazí v rámci osmifinále MOL Cupu pražští Bohemians. Prvoligový soupeř se na Valašsku představí po dlouhých 61 letech, kdy nastoupila proti místnímu týmu Dukla v čele s Josefem Masopustem, držitelem Zlatého míče. „Mohlo to dopadnout líp i hůř. Těšili jsme se na Spartu, Slavii, Baník nebo Zlín,“ přiznal útočník Martin Zbranek. Domácí půjdou do boje v pozici 16. celku aktuální tabulky MSFL. „Byla by chyba nevnímat to jako oslavu fotbalu,“ sdělil pro iSport.cz předseda klubu Radim Dobeš.
Duel s „Klokany“ se uskuteční na hřišti ve Lhotě, čili na předměstí Vsetína. Hned vedle fotbalového hřiště s jednou tribunou se nachází hokejový Kapka resort, hala za 300 milionů korun. Její majitel Dušan Kotrla není z fotbalového taháku nadšený, obává se o svůj majetek. Proto si vyžádal, ať je celý prostor kolem Kapky uzavřený zábranami, v době konání utkání bude mimo provoz i samotný zimák. „Pražané se budou divit, až přijedou do Lhoty,“ usmál se šéf klubu. „Vzpomenou si, že na takových hřištích byli naposledy někdy v deseti letech,“ dodal.
Očekává se návštěva kolem osmnácti stovek lidí, kteří se vměstnají na tribunu a za zábradlí. Tam budou muset stát ve více řadách za sebou. Montované mobilní tribuny povolené nejsou. Oproti třetí lize jsou pořadatelské náklady mnohem vyšší, klub nicméně věří ve výdělek ze vstupného. Jednotná vstupenka pro dospělého vyjde na 200 korun, děti do 15 let to mají za „pade“. „Teď je vidět, jak město v těchto věcech zaspalo,“ upozornil Dobeš na problém s fotbalovým stadionem. „Je chyba, že Vsetín nemá už třicet let pořádné zázemí,“ zdůraznil. Chvíli bylo dokonce ve hře, že se střet s výběrem kouče Jaroslava Veselého přesune jinam, mimo město. „Ale našim lidem jsme to nechtěli udělat,“ vysvětlil.
Stát se může cokoliv, říká šéf Vsetína
Přímo z Prahy nepřijede organizovaná výprava fanoušků „Klokanů“. Hlásí se však podporovatelé tradičního pražského klubu z nedalekého Slavičína či jiných částí Moravy. „Prvoligový tým by neměl mít problémy se třetiligovým, i kdyby poslal do hry celou lavičku. Zvlášť s takovým, který zrovna není v nejlepším rozpoložení. Mělo by to být vidět, ale soupeř nás může podcenit, rozdíly může stírat hřiště. Nechceme to jen tak odehrát. Je to kulaté, stát se může cokoliv,“ upozornil Dobeš s tím, že by bylo fajn, kdyby se domácím podařilo dát aspoň jeden gól. „Takových zápasů naši kluci v životě moc neodehrají. Člověk by si to měl užít,“ uvědomoval si.
Vsetín hraje druhým rokem MSFL, letošní podzim nerozjel moc dobře. Z deseti zápasů vyhrál dva, v tabulce je třetí od konce se sedmi body. V sobotu prohrál v Hodoníně 0:2. Mužstvo vede bývalý ligový obránce Lukáš Pazdera. „Já jsem to měl osobně tak, že když jsem šel na hřiště, chtěl jsem vždycky vyhrát,“ řekl Dobeš.
Bohemians přijedou na Moravu o den dříve, přenocují ve Zlíně. Ve středu po obědě se přesunou do Lhoty.