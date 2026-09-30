„Klokani“ řádili ve Vsetíně: čtyři góly Krobota a šatna lepší než v Dublinu
„Klokani“ objevili nový kus fotbalového světa. „Pocházím z Kladna, takže sleduju vsetínský hokej,“ pousmál se asistent Stanislav Hejkal. Historický výjezd Bohemians na Valašsko zkrášlily čtyři trefy útočníka Ladislava Krobota, který postrčil favorita k výhře 5:0 a postupu do čtvrtfinále MOL Cupu. „Tolik gólů jsem ještě v soutěžním zápase nedal. Herně mi to úplně nešlo, ale proměnil jsem asi všechny šance, co jsem měl,“ přiznal střelec. „Výsledek je pro nás hodně krutý,“ povzdechl si domácí brankář Tomáš Hamza.
Skromný stánek ve Lhotě u Vsetína, který obsypaly na dvě tisícovky lidí, náramně seděl Ladislavu Krobotovi. Pětadvacetiletý forvard si po dovršení hattricku vzal i penaltu a navýšil své gólové konto na čtyři. „Jsem rád, že jsem byl odměněn góly za práci v tréninku,“ ulevila si posila Veselého souboru z Pardubic. „Určitě jsme nechtěli nic podcenit, měli jsme na Vsetín video jako na každého jiného soupeře,“ uvedl.
Zatímco v Chance Lize nastupuje nepravidelně a jako střídající, v domácím poháru se může Krobot střelecky rozvášnit. Trefil se už v minulém kole v Zápech. Nyní ve Vsetíně ho parťák Roman Květ vyzval i k zahrání pokutový kop. „Za každý další gól po hattricku je „bůr“ do kasy,“ informoval s úsměvem kanonýr, který se po své show slušně finančně prohne.
Ovšem zaplatí rád. Na Valašsku si řekl o více minut v lize. „Po výměně za Vendu Drchala jsme čekali, až se adaptuje. Mezi kluky zapadl hned, teď mu to tam napadalo. Potěšil nás, že už je Bohemák,“ usmál se Hejkal.
Všechny jeho rány vytahoval ze sítě brankář Tomáš Hamza, který ještě několikrát svůj tým podržel. „Upřímně, já ty kluky moc neznám. Vůbec jsem se nedíval, kdo to dal,“ řekl bezelstně. „Český fotbal vůbec nesleduju, z Bohemky znám jen Pilaře a Havla,“ dodal.
Kabina hezčí než v Dublinu
Vítězové mají za sebou náročný start reprezentační přestávky. O víkendu si zahráli přátelák v Irsku proti spřízněnému celku Bohemian Dublin (0:0), do Česka se vrátili v neděli. Hned v úterý vyrazili na východ Moravy. Ubytovali se ve Zlíně a ve středu vyrazili do Lhoty.
Teď se konečně dočkají odpočinku. „Máme čtyři dny volna, nabijeme baterky,“ pochvaloval si Krobot. Mimochodem, stal se druhým hráčem klubu, který dal od vzniku Československého poháru (1961) čtyři góly. Před ním se stejný kousek povedl Slovákovi Jaroslavu Kamenskému v červenci 2003 v Hořovicích (6:1).
Hosté proti účastníkovi MSFL neponechali nic náhodě. Byť měli v prvních dvaceti minutách potíže s nahecovaným sokem, první branka jim vydláždila pohodlnou cestu k postupu. „V kádru jsou zkušení borci, kteří nás vedou. Nastavili nám správně hlavu a vyhecovali nás jako na ligové utkání. I trenér říkal, ať nic nepodceníme,“ vyprávěl útočník, jenž se svými spoluhráči zavítal do neznámých končin.
„Myslím, že nikdo z kluků tady nikdy předtím nehrál. Proti týmu ze třetí ligy nejde tolik o výkon, ale o to přejít dál. Víme, jak dopadla v poháru v posledních dvou letech třeba Olomouc,“ připomněl krachy ambiciózní Sigmy. „Prvním gólem jsme dostali utkání tam, kde jsme ho chtěli mít,“ zmínil asistent Hejkal.
Z videa favorit vyčetl, že ho čeká vzrostlý protivník s nebezpečnými dlouhými auty. Na užším hřišti ve Lhotě ustál pár závarů a pak sám pětkrát udeřil. Na skromné podmínky si prvoligista nestěžoval. „Kabinu jsme měli krásnou. Hezčí než v Dublinu. Tam měla tak třikrát tři metry, takovou už asi neuvidíme. Domácí nás přivítali skvěle,“ ocenil Veselého pobočník.
„Na konci se projevila kvalita soupeře, kdy dohrál situace do kuchyně. U nás už pracovala hlava. Věděli jsme, že s výsledkem nic neuděláme,“ shrnul vsetínský trenér Lukáš Pazdera.