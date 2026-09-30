ONLINE: Vsetín - Bohemians 0:2. Klokani v MOL Cupu na půdě soupeře z MSFL
I během reprezentační přestávky pokračuje dění v domácím poháru. V rámci osmifinále MOL Cupu se fotbalisté Bohemians představí na půdě účastníka MSFL ze Vsetína. Domácí tým se aktuálně nachází na šestnácté sestupové příčce a v deseti kolech zatím získal pouze 7 bodů. V poháru Vsetín přešel přes Kroměříž, Chotěboř a Strání. Bohemians v Chance Lize patří 12. pozice, v MOL Cupu odehráli jeden duel, když v minulém kole vyřadili Zápy. Svěřenci Jaroslava Veselého si zpestřili dlouhou reprezentační pauzu přátelským zápasem proti irským Bohemians, ten v Dublinu skončil 0:0. Nyní se představí ve Lhotě u Vsetína, kde budou bojovat o postup do další fáze v pozici velkého favorita. Utkání sledujte od 15.30 ONLINE na iSportu.