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Baník po infekčním onemocnění: MOL Cup na Spartě? Na 99 procent se bude hrát, zní z klubu

Hlavičkový souboj Víta Škrkoně a Tobias Guddala
Hlavičkový souboj Víta Škrkoně a Tobias GuddalaZdroj: ČTK / Pryček Vladimír
Michal Kohút vede míč
John Mercado napadá hráče Baníku
Pavel Kadeřábek rozjíždí ofenzivní akci
Patrik Vydra navlékl kapitánskou pásku
Jiří Míček a Hugo Sochůrek v utkání Sparty s Baníkem
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Daniel Fekets
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Sobotní program Chance Ligy byl o jedno utkání ochuzen. Z důvodu hromadného výskytu infekčního onemocnění u hráčů a členů realizačního týmu byl odložen zápas fotbalistů Baníku Ostrava v Liberci. Už tuto středu mají Slezané nastoupit na pražské Letné do osmifinálového zápasu MOL Cupu se Spartou. Jak to nyní se zdravotním stavem Skuhravého kabiny vypadá?

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Minulý pátek na svém webu vydal ostravský klub prohlášení: „Kabinu Baníku zhruba v polovině tohoto týdne zasáhlo infekční respirační virové onemocnění, které postupně schvátilo větší část hráčského kádru i několik členů realizačního týmu. Vedení klubu proto požádalo o odklad nejbližšího utkání v Liberci, kterému Ligová fotbalová asociace na základě doručené lékařské zprávy vyhověla.“

Pod Ještědem se skutečně nehrálo, náhradní termín je zatím neznámý. Už ve středu čeká Baník utkání MOL Cupu na Spartě, které se s největším pravděpodobností uskuteční. „Na 99 procent se bude hrát,“ odpověděl na dotaz iSportu tiskový mluvčí FCB Marek Lorenc.

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