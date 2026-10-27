ONLINE: Slavia - Zbrojovka. Ukončí sešívaní v poháru výsledkové trápení?
Vedoucí tým Chance Ligy Slavia hostí v osmifinále MOL Cupu Zbrojovku Brno s cílem ukončit výsledkové trápení z posledních zápasů. Slavia v sobotu jen remizovala s Mladou Boleslaví 1:1, doma v lize podruhé za sebou ztratila body a na vítězství čeká už čtyři soutěžní zápasy. Zbrojovka o víkendu hrála s Bohemians 1905 rovněž nerozhodně 2:2 a coby nováčkovi jí patří v tabulce sedmé místo. Jak dopadne pohárový duel? To sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.