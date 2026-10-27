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ONLINE: Slavia - Zbrojovka. Ukončí sešívaní v poháru výsledkové trápení?

Mojmír Chytil se raduje
Mojmír Chytil se radujeZdroj: Pavel Mazáč / Sport
iSport.cz, ČTK
Pohár FAČR
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Vedoucí tým Chance Ligy Slavia hostí v osmifinále MOL Cupu Zbrojovku Brno s cílem ukončit výsledkové trápení z posledních zápasů. Slavia v sobotu jen remizovala s Mladou Boleslaví 1:1, doma v lize podruhé za sebou ztratila body a na vítězství čeká už čtyři soutěžní zápasy. Zbrojovka o víkendu hrála s Bohemians 1905 rovněž nerozhodně 2:2 a coby nováčkovi jí patří v tabulce sedmé místo. Jak dopadne pohárový duel? To sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

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