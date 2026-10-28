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ONLINE: Sparta - Baník. Pohárový šlágr na Letné, zvednou se Ostravané po nemoci?

Hlavičkový souboj Víta Škrkoně a Tobias Guddala
Hlavičkový souboj Víta Škrkoně a Tobias GuddalaZdroj: ČTK / Pryček Vladimír
iSport.cz
iSport.cz
Pohár FAČR
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Středeční pohárový den uzavírá šlágr mezi Spartou a Baníkem. Oba nesmiřitelní rivalové si jistě představovali lepší vstup do sezony a tak si budou chtít sprvit chuť v MOL Cupu. Nápovědou může být jen 10 dní staré střetnutí v lize, které skončilo v Ostravě 0:0. Slezané od té doby nenastoupili, kvůi nemoci zhruba poloviny kádru si odložili sobotní duel s Libercem. Jak si povedou na Letné? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

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