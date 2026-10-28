Slavia proti Zbrojovce: jistý Domčak, Nowak na špici. Volno pro Provoda i hvězdy Brna
Lehkým krokem došla fotbalová Slavia do čtvrtfinále MOL Cupu. Zbrojovka jí roli favorita usnadnila bojácným výkonem. Výsledek 4:0 dokonale kopíruje dění na hřišti. Český mistr vstřelil v každém z poločasů dvě branky. Vyjma jednoho momentu, kdy se za bezbrankového stavu dostal do sóla Bienvenue Kanakimama, neměl problém. Pět nejzajímavějších událostí zápasu popisuje v tradičním hodnocení web iSport.
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1. Provod mimo nominaci
Výkony jednoho z kapitánů Slavie měly po zářijové reprezentační přestávce sestupnou tendenci. Vrcholem zmaru byl víkendový ligový zápas s Mladou Boleslaví (1:1), který se Lukáši Provodovi hrubě nevyvedl. „Nemá sportovní formu,“ nekličkoval Jindřich Trpišovský. Nejen proto dostal třicetiletý hráč pro osmifinále MOL Cupu volno. V zápasové nominaci chyběl. Ovšem i kvůli lehčímu zranění. „Utrpěl menší šrám při zápase s Bolkou. Směrem k dnešnímu zápasu jsme nechtěli riskovat,“ vysvětlil Milan Kerbr, asistent trenéra.
2. Nowak v útoku, gól z penalty
Časy Tomáše Chorého jsou po incidentu s Hradcem Králové definitivně pryč. Proto realizační tým Slavie zkouší, co se dá. Se Zbrojovkou použil na špici sestavy Wiktora Nowaka. I proto, že vykazuje gólové zásahy (v lize celkem pět), a kupříkladu v posledním duelu s Mladou Boleslaví byl nejčastějším zakončovatelem sešívaných, byť z pozice středního záložníka. Překvapivý tah se celkem vydařil. Letní zásilka z Polska uplatňovala centimetry v ofenzivním boxu. Z penalty pak posunula skóre na 2:0. „Byl extrémně platný,“ chválil Kerbr.
3. První nula Domčaka
Při zranění Jakuba Markoviče zastává úřad týmové jedničky Nazar Domčak. Poprvé za hlavní tým v soutěžním zápase nastoupil v sobotu proti Mladé Boleslavi. Uvedl se výtečně, hlavně excelentní hrou nohama. Se Zbrojovkou ukázal i skvělý postřeh. Za bezbrankového stavu se na něj řítil Bienvenue Kanakimama. Ukrajinský teenager skvěle přečetl situaci, vyrazil daleko od branky, křídelníkovi z Burundi zmenšil střelecký úhel, při zákroku se roztáhl, aby ucpal co nejvíce děr. Výsledek? Míč za svá záda nepustil. Šlo o zásadní chvíli ve vývoji utkání.
4. Pomoc VAR? 1:1
Za stavu 1:0 pro domácí narýsoval Emmanuel Ayaosi přesnou kolmici na rozběhnutého Danijela Šturma. Slovinec vyřešil situaci precizně. Obešel gólmana Ondřeje Prodělala a zasunul balon do opuštěné branky. Radost Slavie však neměla dlouhého trvání. Z centrály VAR signalizovali hlavnímu sudímu Adamu Trskovi přezkum možného ofsajdu. Za chvíli hlásili, že opravdu šlo o nedovolené postavení útočícího hráče. Podruhé bylo video v akci na konci první půle. Tentokrát pomohlo Slavii, když na obrazovce detekovala ruku Denise Granečného. Penalta! Tu suverénně proměnil Nowak.
5. Zbrojovka šetřila hvězdy
Když se obě armády potkaly na začátku září, skóre bylo totožné – 4:0. Hostující trenér Martin Svědík tehdy nechápal nařízení pokutového kopu za bezbrankového stavu. „Rozhodčí (Jan Beneš) si ji vymyslel,“ pravil bez obalu. Později naznačil, že podobné verdikty se podle něj pískají jen na některých stadionech a pro vybraná mužstva. V úterý nechal největší hvězdy na lavičce. Odpočívali Vašulín, Vachoušek, kapitán Klíma, gólman Hrdina nebyl ani lavičce. Zápas dopadl stejně jako před měsícem a půl. Rozdíl byl v tom, že tentokrát Svědík nařízený pokutový kop akceptoval. „Asi byla. Když jde sudí k přezkumu, už to musí být,“ smířlivě pronesl kouč Zbrojovky.