Třetí zápas, třetí devítka. Nowak si podmanil vápno, zůstane na hrotu i dál?
- Slavia v osmifinále MOL Cupu suverénně porazila Zbrojovku 4:0. Trenéři kvůli nedostatku útočníků nasadili na hrot Wiktora Nowaka.
Polský reprezentant se v nové roli osvědčil a vstřelil gól z penalty. Realizační tým i spoluhráči chválili jeho důraz ve vápně.
Trenérský štáb získal důležitou alternativu pro zbytek podzimní části. Je vysoce pravděpodobné, že Nowak na této pozici znovu nastoupí.
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Po nuceném exitu Tomáše Chorého má obhájce titulu v kabině jen jednoho čistokrevného útočníka – Mojmíra Chytila. Kritická situace si žádá mimořádná řešení. Ve třetím zápase po sobě měla Slavia na hrotu jinou „devítku“. V osmifinále MOL Cupu se Zbrojovkou došlo na test s Wiktorem Nowakem. Vyšlo to solidně. Při dominantním triumfu 4:0 vstřelil agilní Polák branku z pokutového kopu. V ofenzivním boxu se orientoval slušně a nabídl realizačnímu týmu alternativní řešení. „Pro tým byl extrémně platný,“ vysekl poklonu Milan Kerbr, slávistický asistent trenéra.
Trenéři zkouší, co se dá
Minulý týden v Istanbulu na trávníku Fenerbahce (2:2) se na centrální pozici v ofenzivní linii pohyboval Emmanuel Ayaosi. V sobotu proti Mladé Boleslavi (1:1) dostal příležitost Chytil a dnes byl na špici sestavy Nowak. Slávističtí trenéři zkouší, co se dá. Vymýšlejí různé varianty, aby byli připravení na zbytek podzimní části.
„Wiktora jsem se ptal, zda je připravený na novou roli, na novou pozici. Sám se tázal, jestli myslím útočníka. Očekával, že bychom ho mohli vyzkoušet. Za prvé jsme chtěli ulevit Mojmovi. Druhým důvodem byla Wiktorova typologie. V minulosti navíc útočníka hrával. Kvality na devítku má,“ vyprávěl Kerbr.
Po sobotní plichtě se Středočechy si kápo trenérského štábu Jindřich Trpišovský stěžoval na nedostatek centimetrů na hřišti. Proto nasazení Nowaka na „devítku“ dávalo smysl. Dvaadvacetiletý polský reprezentant je fyzicky dobře vybavený, umí si najít střeleckou pozici ve vápně, patří k nejčastějším zakončovatelům Slavie v ročníku. Je soubojový. Tvrdé střety s obránci soupeře mu nevadí.
„Úkoly splnil skvěle, uhrával balony, byl nepříjemný pro stopery. Potvrdil pověst boxového hráče,“ chválil Kerbr.
Podobně o Nowakovi mluvil i trenér poražených Martin Svědík. „Tušili jsme, že Slavia může nastoupit bez klasického útočníka. Nowak má výšku, herní myšlení, nahoře udržel hodně balonů. Stopeři to s ním měli těžké,“ přiznal.
Jurásek útočníka chválil
Polák mohl skórovat víckrát než jednou. Po jedné z rychlých stranových akcí zamířil zblízka těsně vedle, dostal se i k dalším dobrým momentům v okolí i vně boxu. Byl aktivní. Důsledný. Přesně tohle chtěli slávističtí trenéři vidět. Do notesu si mohli poznamenat: máme novou možnost, jak obsadit vršek sestavy. S úspěchem se dá predikovat, že do konce podzimu se Nowak na pozici „devítky“ ještě ukáže.
„Za nás za trenéry ano. Je to jednoznačně varianta, budeme s tím pracovat a bavit se o tom směrem k dalším zápasům,“ prohlásil Milan Kerbr.
Také u hráčů naleznou podporu. „Wiktor je skvělý kluk, v létě do týmu hned zapadl. Hrálo se mi s ním jako s každým útočníkem. Popral se s tím skvěle,“ smekl před Nowakem jeden z úspěšných střelců David Jurásek.
V sobotu čeká Slavii cesta do Jablonce. Dojde znovu na Nowaka?