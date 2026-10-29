Sparta proti Baníku: střely, tyče, zmar a konec v poháru. Další sezona bez trofeje?!
Byl to zmar, Sparta zahazovala šance, trefovala tyče, ale proti Baníku se neprosadila. Proto vypadla z domácího poháru už v osmifinále, doma na Letné padla 0:2 a skončila ostudně stejně jako na jaře v Mladé Boleslavi. Další sezona bez trofeje je v dohlednu, Slavia je v lize velmi silná a triumf v Evropské lize je utopie. Co vše přinesl střet s ostravským sokem?
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1. Zase bez trofeje?!
Minulé dvě sezony Sparta končila bez trofeje. „To nejde,“ říkal sportovní ředitel Tomáš Rosický. Ano, je to tak, historie i postavení Letenské nutí vítězit.
Jenže se to nedaří ani v aktuálním ročníku. V Evropské lize budou Letenští rádi, když se zmátoří a postoupí do play off. V domácí lize ztrácí šest bodů na Slavii, její náskok mírně stáhli, ale prostě škobrtají. Z dvanácti utkání prohráli celou třetinu. A z Mol Cupu vypadli s Baníkem. Tudíž je nasnadě počítat s dalším rokem bez triumfu.
„Momentálně tak ani nepřemýšlím. Jsem zklamaný, že jsme vypadli. Vyhrát domácí pohár je náš cíl každou sezonu. Nepovedlo se to loni, nepovede se to ani letos. Všichni jsme z toho zklamaní,“ řekl kouč Sparty Brian Priske. „Není to příjemný pocit. A je to samozřejmě zklamání. Jeden z našich hlavních, opravdu klíčových cílů, je pryč, a to takhle brzy,“ dodal záložník Andrew Irving.
2. Gól po 18 sekundách
Byl to neskutečný fofr. Baník se trefil na Letné už po osmnácti sekundách. Priske se ještě schovával pod stříškou lavičky. „Byl to nejhorší možný začátek, jaký si jen dokážete představit,“ nechápal Irving.
Domácí hráči Santiago Eneme a Viktor Vitályos propadli v osobních soubojích, díky čemuž se Ostravané dostali do výhody. Michal Kohút odcentroval přes Jaroslava Zeleného do vápna, kde parádní patičkou zakončil celou akci Filip Kubala, jeden z nejlepších hráčů zápasu.
Krisztián Hegyi, náhradní brankář, inkasoval první branku v letenském dresu. V něm nastoupil teprve podruhé v soutěžním zápase. „Ve vápně jsme nebyli schopní to dostatečně ubránit,“ litoval Priske. „Tím jsme si to zkomplikovali,“ pokračoval.
3. Střely, tyče, zákroky
Sparta měla proti Baníku dvacet střel, z toho devět na branku. Zahrávala devatenáct rohových kopů, dostala se ke dvaadvaceti přímákům, některé z nich velmi blízko pokutového území. Za Viktorem Budinským, velkým ostravským hrdinou, zvonila také branková konstrukce. „Když se podívám na průběh zápasu, tohle prostě nebyl náš večer,“ kroutil hlavou Irving. „Přijde mi až neuvěřitelné, že míč neskočil v síti,“ přidal.
Ve velkých příležitostech se objevili Hugo Sochůrek, Matěj Jurásek, Tobias Guddal nebo také Jonatan Brunes, autor čtyř branek z nedělního utkání proti Slovácku (5:1). „Na hráče je složité se zlobit po takovém výkonu. Když se podívám na statistiky, nemůžu být na ně naštvaný,“ prohodil Priske. Jenže Sparta neskórovala ve třech z posledních čtyř soutěžních utkání (dvakrát proti Baníku).
4. Baník po nemoci
Nemohli hrát ligový duel v Liberci, byl odložen. Kabinou Baníku se prohnala nemoc. „V pátek měli covid a v pondělí trénovali,“ divil se Priske po výhře Ostravy na Letné v osmifinále poháru.
Jeho kolega Roman Skuhravý popisoval, jak se situace vyvíjela. „Rozjelo se to ve čtvrtek na tréninku, večer jsme měli jedenáct kluků mimo. Dva dny jsme netrénovali, osm zdravých mělo individuální plán. Na Spartu přijel, kdo mohl, kdo nemohl, nepřijel. Těch kluků je ještě šest. Bylo to vidět na našem pohybu,“ vykládal.
Křeče měl například běhavý záložník Matúš Kmeť, ale také brankář Budinský. Nebylo divu, byl v šíleném zápřahu. Přesto Baník vyhrál.
5. Proč nebyl muž zápasu?
Sparta měla deset střel na bránu, třikrát trefila brankovou konstrukci, do vápna létaly haldy centrů. Budinský však všechna nebezpečí zvládl. Brankář Baníku, v lize dvojka za Martinem Jedličkou, byl klíčovou postavou utkání.
„Jestli to byl můj životní zápas? No… Myslím, že ano. Šlo to postupně, v prvním poločase tam byla střela na zadní tyč, chytil jsem ji, tak jsem si říkal, že by to mohlo být fajn,“ vyprávěl rozesmátý na tiskové konferenci. „Myslím, že byl fantastický, absolutně neuvěřitelný. Je pro mě divné, že nebyl hráčem zápasu,“ divil se Priske.
Přesto se hrdinovo postavení v lize nezmění, dál bude krýt záda jedničce. „Máme to tak dané, ale Viktor nás dovede do finále poháru,“ podotkl kouč Roman Skuhravý. „Věřím si na to,“ reagoval hrdina večera.