Budinský po životním zápase: Měl jsem křeče. Jedno finále poháru už jsem chytal...
Ve čtvrté minutě nastavení vyrazil střelu z nějakých dvaceti metrů, pak balon zalehl před dotírajícím Jonatanem Brunesem, a uzavřel tak svůj impozantní výkon. Viktor Budinský, brankář fotbalistů Baníku, bez přehánění utrápil favorizovanou Spartu a tým dovedl vychytanou nulou a výsledkem 2:0 do čtvrtfinále MOL Cupu.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Byl to váš životní zápas?
„No… Myslím, že ano.“
Kdy jste si řekl, že prostě nedostanete gól?
„Tak do každého zápasu jdu s tím, že ho nedostanu. Šlo to postupně, v prvním poločase tam byla střela na zadní tyč, chytil jsem ji, tak jsem si říkal, že by to mohlo být fajn. Říkám, byl to dobrý výkon, ale musím pochválit kluky, skákali do střel, blokovali je. Pomohli jsem jim, oni pomohli mně, jsme jeden tým.“
Dali jsme do toho srdce
Který zákrok byl nejtěžší?
„Ve druhém poločase jedna střela (Matěje Juráska) vylétla zpoza bloku, šla na první tyč. Viděl jsem ji až na poslední chvíli. Čelili jsme tlaku, ale hráli jsme na Spartě, která je kvalitní. Domácí měli hodně centrů z křídel, kluci to odskákali, uhlavičkovali, pomohli mi.“
Nedocházely vám síly? Odkládali jste ligový zápas v Liberci, mužstvo postihla nemoc, dva dny ani netrénovalo.
„Dobrá otázka. Já jsem měl asi od osmašedesáté minuty křeče, takže to úplně sranda nebyla. Byli jsme unavení, ale dali jsme do toho srdce a rvali se až do konce.“
Může úspěch na Spartě zlomit sezonu ve váš prospěch?
„Určitě. Takový výkon nás musí posunout dopředu, byl fakt týmový. Kluci, kteří nás doplnili, hráli skvěle, prostě musíme jít do každého zápasu s takovým nasazením.“
Trenér Skuhravý řekl, že Martin Jedlička je dál jednička pro ligu, ale vy dovedete tým až do finále poháru v Hradci Králové. Berete to?
„Je to tak nastavené, my gólmani jsme trochu vedle, ale držíme spolu, já jsem s tím v pohodě. Jedno finále už jsem před sedmi lety chytal, ale nevyhrál. Věřím si na to.“