Priske po Baníku: Jsme zklamaní, pohár byl cíl. Divil se nad cenou pro hráče utkání
Při hodnocení byl velmi opatrný. Určitě nekritizoval jednotlivce ani tým za předvedenou hru. „Byli jsme lepší, ale rozhodují góly,“ líčil trenér Brian Priske poté, co fotbalisté Sparty vypadli v osmifinále MOL Cupu po prohře s ostravským Baníkem (0:2). Přesto Letenští, kteří měli dvacet střel, předvedli zmar v koncovce.
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Spartě hrozí třetí sezona bez trofeje. Straší vás to?
„Momentálně tak ani nepřemýšlím. Jsem zklamaný, že jsme vypadli. Vyhrát domácí pohár je náš cíl každou sezonu. Nepovedlo se to loni, nepovede se to ani letos. Všichni jsme z toho zklamaní.“
Na Letné musíme vyhrát za každou cenu
Jaký to byl pro vás zápas?
„Určitě nezvyklý, protože jsme neskórovali, i když jsme měli hodně šancí a standardek. Přesto balon prostě neskončil v brance. A pokud soupeři dovolíte po osmnácti sekundách, aby šel do vedení, zbytečně si to celé zkomplikujete.“
Proč jste inkasovali tak brzo?
„Prohráli jsme tři souboje za sebou a pak udělali špatné rozhodnutí. Soupeř se dostal do vápna, které jsme nebyli schopni dostatečně ubránit.“
Přesto jste hráli proti Baníku, který měl zdravotní komplikace.
„Nemyslím si, že to mělo nějaký vliv. Na Letné musíme zkrátka vyhrát za každou cenu.“
V Ostravě jste hráli nedávno. Zabýval jste se tím, v jaké sestavě může soupeř nastoupit?
„Vůbec ne, soustředili jsme se na sebe. Od zápasu na Baníku jsme hráli dva zápasy, až pak jsme se připravovali na něj. Akorát v pátek nám bylo řečeno, že má covid. V pondělí jsme věděli, že už jsou v pohodě.“
Na co se nejvíc zaměříte z tohoto utkání?
„Viděl jsem tam hodně podobností s jinými zápasy. Důležité je vyhrávat souboje a získávat druhé míče. Nesmíme je ztrácet v přechodových pozicích, kdy nemáme hru dostatečně pod kontrolou. A když se tak stane, je potřeba ji přerušit, předejít brejkům. Je tam několik defenzivních věcí, které musíme vyřešit líp.“
A co ofenziva?
„Měli jsme asi šedesát průniků do vápna. Je jasné, že vždycky něco můžete zlepšit, ale gólman Budinský by měl o víkendu zase chytat za Baník, protože byl dneska naprosto fantastický. Je s podivem, že nebyl hráčem utkání. Za mě určitě byl.“
Na hráče je ale složité se zlobit
Jak se vám líbil výkon středové trojky ve složení Andrew Irving, Santiago Eneme a Hugo Sochůrek?
„Bylo to od nich v pohodě. Andy se Santim se zapojovali do výstavby hry. Hugo dneska ukázal, že je jedním z největších talentů Česka. Všichni hráli dobře, až na několik situací. Andy pokazil pár přihrávek, po kterých šel Baník do rychlého přechodu. Na hráče je ale složité se zlobit po takovém výkonu. Když se podíváte na statistiky, nemůžu na ně být naštvaný.“
Jonatan Brunes dal v neděli čtyři góly, ale tentokrát nebyl tolik ve hře. Proč?
„Samozřejmě jsem doufal, že dá zase gól. To samé platí u Alcócera nebo Juráska. Obecně je mi jedno, kdo skóruje. Jony měl hodně šancí, stejně tak další hráči. Měli jsme pětadvacet střel, trefili jsme čtyřikrát brankovou konstrukci. Vždycky chcete, aby se prosadil útočník, ale nejdůležitější je výhra. A to se nám tentokrát nepovedlo, což je smutné.“
Co stojí za neproduktivitou Matěje Juráska?
„Kdybych to věděl, je to strašně jednoduché. Dneska udělal spoustu věcí správně, jen mu chyběly malé detaily v poslední fázi. Měl několik dobrých střel na branku, ani jedna neskončila gólem. Dobře zachytal i Budinský. Juras musí pokračovat v tvrdé práci, zůstal nadále pozitivní, protože určitě má kvalitu na to, aby byl produktivní.“