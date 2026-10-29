Skuhravý po Spartě: Nestydím se říct, že jsme měli štěstí. Mladíci? Platí původní plán
Celá jeho rodina fandí Spartě, i proto měl velkou radost ze středečního úspěchu. „Chtěl bych, aby to bylo pro nás obrovské povzbuzení,“ líčil trenér Roman Skuhravý poté, co ostravský Baník senzačně vyhrál na letenském stadionu 2:0 a postoupil do čtvrtfinále MOL Cupu. Přitom mu kvůli nemoci scházela ještě desítka hráčů, díky čemuž poslal do hry dva nadějné mladíky.
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Jaké byly poslední dny?
„Už ve čtvrtek na tréninku před Libercem nám to začalo odpadávat. Chtěli jsme mermomocí hrát, abychom využili momentum po Spartě, ale bohužel béčko hrálo v pátek a nedali bychom kádr dohromady. A když vám večer vypadne jedenáct hráčů, je to velmi složité. Dva dny jsme netrénovali. Osm zdravých kluků mělo individuální plán, od neděle jsme se už s hráči z béčka chystali na Spartu.“
Odklad pohárového utkání jste neplánovali?
„Vůbec jsme o tom nepřemýšleli, protože se nám to stalo už nedávno s Olomoucí a strašně nás to vykolejilo. Přiznám se, že jsem měl z toho respekt, ale chtěli jsme mermomocí hrát. Kdo mohl, absolvoval aspoň jeden trénink. O to víc si vážím, že jsme to zvládli.“
Čas pro mladíky
Na hřiště se dostali i teenageři Tadeáš Frýdl a Lukáš Dvořáček. Řekli si o víc prostoru?
„Oba s námi absolvovali přípravu a rozhodli jsme, co je potřeba. A to, aby byli stabilními členy béčka a získali roli. Sledujeme je, víme, co v nich máme, proto jsem se nebál je dát do zápasu. Mám radost, že máme další dva za Škrkoněm a Míčkem. Vidíme v nich potenciál, a dneska před Frýdlovým výkonem na Spartě smekám. Přesto původní plán dojedeme až do konce podzimu.“
Nezamotal vám hlavu výkon brankáře Viktora Budinského?
„Viktor je neuvěřitelný, to moc často neříkám. Dělá skvělý servis všem hráčům včetně naší jedničky. Dnešní výkon je pro něj největší odměna. Jsme ve fázi, kdy pozice brankáře je pro nás klíčová. Jsem rád, že máme dva, kteří jsou dobří. Jednička je v tuto chvíli Jedlička, Buďa dochytá pohár až do finále.“
Přes triumf v poháru vede cesta do Evropy. Láká vás to?
„Viděl jsem sestavy všech účastníků, šli do utkání v nejsilnějším složení. To samé platí pro nás. Nestydím se říct, že jsme se štěstím postoupili přes velkého favorita. Opravdu si přeju, aby tohle byl životabudič. Pohár je pro nás stejně důležitý jako liga, je to absolutně normální v dnešní době, kdy do českého fotbalu přitekly takové prachy, jaké přitekly.“
Emoce? Na Spartě dvojnásobné
Ve druhém poločase jste uklidňoval kolegy na lavičce. Co se stalo?
„Měli jsme pocit, že každá chlapská situace jde proti nám. Jsou to emoce, na Spartě jsou ještě dvakrát tak větší. Chci, abychom měli disciplinovaný realizák, ale tady vás prostě dostávají pod tlak. Fakt ano. Nemyslím tím jen hráče na hřišti.“
Na pravé straně hřiště vám dělal potíže Josimar Alcócer. Jak náročné ho bylo zastavit?
„Sparta dneska hrála rychleji než u nás. Hodně situací hráli do boxu a vzhledem k počtu standardek, co jsme jim nabídli, bylo bránění Alcócera těžší. Spartu pravidelně sleduju a myslím, že jsme se v obou zápasech velice dobře popasovali s jejími klíčovými pozicemi, což jsou křídla. Dneska ale rozhodlo, že středová dvojice neměla klid na rozehrávku. Proto balony chodily ze strany a měli jsme čas se na ně ve vápně nachystat. Že vás Alcócer třikrát čtyřikrát za zápas vymíchá a dostane se vám za záda, je podle mě absolutně normální věc. Otázka zase je, z jakého úhlu chcete, aby se tam dostával. Vytlačovali jsme ho ven, podle mě neměl na svoji obalovačku úplně dobrou pozici.“
O víkendu hrajete ligu s Plzní. Vrátí se další marodi?
„Všichni už dneska absolvovali trénink s béčkem. Věřím, že budou připravení. Pro nás je Plzeň alfa omega. Přípravu jsme dělali s tím, že máme dva skvělé soupeře a v lize potřebujeme zabrat, jak jsme zabrali v zápasech se Spartou. Postavíme to nejlepší, co bude k dispozici.“