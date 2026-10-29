Chytal líp než bůh, Luďa ho hlídal! Fanoušci žasnou nad Budinským, přirovnali k Mikloškovi
Odchytal skutečně magický zápas. Jak sám přiznal, jednoznačně nejlepší v kariéře. Viktor Budinský (33) vypadal v bráně Baníku jako neprostupná zeď, několika impozantními zákroky se zasloužil o šokující vyřazení Sparty v osmifinále MOL Cupu (0:2). Pro gólmana, jenž většinu kariéry proseděl na lavičce, je to obrovské zadostiučinění. Fanoušci Baníku tak svého hrdinu právem oslavují, radost by z něj určitě měl i Luděk Mikloško.
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Hlavní tváří loupeže na Letné nebyl nikdo jiný než Viktor Budinský. Ostravský brankář vytáhl deset zákroků, z toho několik úchvatných. Překonal jej pouze stoper Tobias Guddal, který si ale v 11. minutě pomohl při zpracování rukou. Branka Pražanů tak platit nemohla.
Zdeptal Brunese
Poté už to Budinský zavřel. V prvním poločase vytáhl parádní ránu Alcócera či Juráskovo zakončení z jedničky. V 78. minutě vyškrábl hlavičku Brunese na břevno a tři minuty poté zdeptal norského útočníka znovu. Zdravotně indisponovaný Baník šokoval Spartu po heroickém výkonu gólmana i celého týmu.
„Jako Andrej Lunin. Taky nastoupil poprvé, předvedl skvělý výkon a pomohl porazit největšího ligového konkurenta,“ vzpomněl si jeden z fanoušků FCB na nedělní špíl Realu s Barcelonou. „Chytal líp jak bůh. Luďa ho hlídal,“ přidal se další s odkazem na zesnulého Luďka Mikloška.
Přivedl ho Mikloško
Právě legendární gólman přivedl z pozice šéfa sportovního úseku Budinského zpátky do Baníku. „Viktor je dnes už zkušený brankář, za dobu, po kterou v Baníku nebyl, nasbíral řadu ligových startů, navíc je to kluk s vynikajícím charakterem, který prostředí v Baníku dobře zná,“ vyzdvihl Mikloško v červnu 2025.
Na usměvavého chlapíka z Banské Štiavnice slovo charakter pasuje. Budinský nikdy nedělal dusno, že pravidelně nechytá. Naopak svým příkladným chováním dopřával parťákům ten nejlepší možný servis. A bylo úplně jedno, jestli zrovna chytal v Baníku s Janem Laštůvkou, Dominikem Holcem nebo Martinem Jedličkou.
Skuhravý: Je to neuvěřitelný člověk
Za svou kariéru prošel Budinský už několika adresami. S českým prostředím se otrkal ve Vlašimi, odkud si jej vytáhla rezerva Sparty. Po hostování v Bohemians se objevil v Baníku, kde působil do roku 2022. V Pardubicích sice nastupoval v ročníku 2023/24 pravidelně, jenže v následné sezoně už jej z branky vystrnadili Jan Stejskal a Vojtěch Vorel.
„Viktor je neuvěřitelný člověk, to neříkám často. Největší odměna, jakou mohl získat, byl jeho výkon na Spartě,“ rozplýval se kouč Slezanů Roman Skuhravý.
„Jsme ve fázi, kdy je pro nás pozice brankáře klíčová. Jsme rádi, že máme dva gólmany, kteří jsou dobří. Byl bych hrozně rád, aby nás tyto výkony dostaly k tomu, co chceme. To znamená hrát odvážnější fotbal. Jednička je v tuto chvíli Jedlička, Buďa ale dochytá pohár až do finále,“ doplnil Skuhravý.