Tipsport liga bez české elity, na Maltu pojedou Sigma i Zbrojovka

„Dlouho jsme váhali, na jaře, v létě a ještě víc na podzim, jestli budeme schopni Tipsport Malta Cup a zimní Tipsport ligu vůbec uspořádat. Nakonec jsme se rozhodli, že zkusíme udělat maximum. Navzdory nepříjemné situaci bude naší ambicí udělat takový vzorový turnaj, jak to jde v tomhle období a s opatřeními uspořádat bezpečně,“ řekl na tiskové konferenci mluvčí Tipsportu Václav Sochor.

Turnaj v Čechách bude mít už 24. ročník a čtyřčlenné klání na Maltě se uskuteční potřetí. Při obou akcích budou platit hygienická opatření proti šíření koronaviru, hrát se bude bez diváků. Na turnaji v Česku budou muset hráči a členové realizačních týmů podstoupit odběr na koronavirus před každým zápasem, na Maltě budou všichni otestováni při příjezdu a poté při odletu.

Turnaj na Maltě se kvůli změně termínové listiny jarní části první ligy tentokrát neodehraje až po skončení Tipsport ligy v Česku, ale už na začátku ledna. Původně se měla zúčastnit Mladá Boleslav, která ale po příchodu nového trenéra Karla Jarolíma na poslední chvíli účast odřekla. Na Maltě se tak místo ní představí aktuálně třetí tým ligové tabulky Olomouc a Brno, které se zúčastnilo předchozích dvou ročníků. Čtveřici doplní slovenská prvoligová Trnava a dosud neurčený rakouský celek. Kluby budou mít pobyt na Maltě od 3. do 10. ledna jako zimní soustředění.

„Poměrně intenzivně jsme jednali i s Viktorkou Plzeň, vypadalo to, že by o tom vážně uvažovali. Nakonec odmítli, nebyli ochotni s námi podstoupit to martyrium nejistoty, což chápeme. Kluby velmi zvažují výjezd do zahraničí, zůstávají doma v nějaké covidové bublině. My se snažíme vytvořit covidovou bublinu na Maltě,“ řekl Lubomír Ježek z Tipsportu. „V budoucnu chceme turnaj povýšit, uvažujeme o šesti týmech,“ dodal.

Turnaje v Česku se poprvé v historii nezúčastní domácí prvoligový tým. Ve hře bude šest druholigových celků, třetiligové rezervy Slavie a Sparty a slovenská čtveřice, která si zahraje skupinu C v Trnavě. Zbylé dvě skupiny se budou hrát v Praze v Horních Počernicích. Vítěz vzejde z jedné společné tabulky všech 12 týmů, poslední zápas se bude hrát 27. ledna.

„V okamžiku, kdy LFA stanovila začátek jarní sezony na 16. ledna, rozsypalo se nám to jako domeček z karet. Jedna skupina měla být v Boleslavi, byli jsme ve spojení také s Jabloncem, Bohemians 1905, Karvinou či Ostravou. Možná kdyby se začínalo o týden později 23. ledna, tak kluby ty tři zápasy zvládly. Ale takhle si dají jedno přípravné utkání, jednu generálku a jdou do sezony,“ uvedl ředitel turnaje Aleš Kolář.

