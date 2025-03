Trest pro předsedu Startu Brno: 30 tisíc a zákaz vstupu na zápasy. Jak dopadl klub?

Předseda Startu Brno už zná trest za své chování v prvním jarním kole MSFL. Roman Procházka dostal za urážky rozhodčího a dalších osob pokutu 30 000 korun, do 10. dubna nesmí chodit na domácí zápasy. Finanční postih potkal také klub jako takový a další z jeho funkcionářů. Všechno se semlelo v neděli 9. března. O celé situaci již iSport podrobně informoval.

Start Brno na úvod jara hostil vedoucí Kroměříž a o výsledku a výhře lídra 1:0 rozhodla penalta ze třetí minuty nastavení. Domácí v čele s předsedou Romanem Procházkou se s tím nedokázali smířit. Hrubě vulgárně nadával na všechny strany.

„Ty zm… zrzavej, vy odtud dneska neodjedete, o to se postarám,“ začal u asistenta.

„Ty p… jedna zku…, ty odsud dneska neodejdeš, ty zm… zas…. Ču… jeden vypi…, chcípni,“ pokračoval u hlavního sudího Petra Dorušáka.

Své si vyslechl i delegát svazu, jehož měl podle zápisu Procházka napadnout „vražením rukou do hrudi“ s dovětkem „Ty zmr… jeden zku…, všechno tam napiš, ty nevíš, co znamenám já v Brně.“

Následně měl touhu vejít do kabiny rozhodčích, což se mu nepovedlo, vynadal také místopředsedovi kroměřížského oddílu Karlu Heinzovi.

Disciplinárka Řídící komise pro Moravu mu za to vyměřila pokutu 30 tisíc korun. Deset tisíc musí zaplatit další domácí funkcionář Jakub Prokeš. Ten na tribuně slovně napadl hostujícího činovníka Zbyňka Zlámala.

Udržet emoce? Strašné těžké

A neunikl pochopitelně ani klub jako takový. Ten musí zaplatit patnáct tisíc korun, navrch má podmíněně na dvě soutěžní utkání uzavřený stadion.

Procházka i oddíl hned věděli, že přestřelili. Proto dopředu vyhlásili: „Trest přijmeme a budeme ho respektovat.“ V tomto duchu také druhý den adresovali omluvný dopis rozhodčím, fanouškům i soupeři z Kroměříže.

Jistou křivdu přesto předseda cítil. „Hrajete první jarní kolo po dvou měsících pauzy, těšíte se. Přijel lídr tabulky, který není schopný za 90 minut dát gól. My hrajeme dobře, je to remízový zápas. A pak rozhodčí ve čtvrté minutě nastavení, ale možná dokonce až po nastaveném čase, pískne takovou penaltu. Fotbal mě stojí strašné peníze, přispívám na něj svými miliony z podnikání. Pak zápas s takovou penaltou skončí a sudí, kteří ho navíc řídí tendenčně, se vám pomalu smějou, soupeřův trenér ukazuje fakáče – a vy máte udržet emoce? To je tak strašně těžké,“ vyprávěl.

Případ je nicméně u konce.