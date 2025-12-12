Pešír končí v Mostě: Nemám možnost nastartovat změny. Šéfem zůstává Skýpala
Angažmá Tomáše Pešíra v Baníku Most na pozici klubového ředitele netrvalo ani tři měsíce. Místopředseda FAČR už na severu republiky pokračovat nebude, třetiligový klub to oficiálně potvrdil ve svém prohlášení. Na pozici šéfa klubu zůstává Jan Skýpala, jenž původně měl z Mostu odejít.
Tomáš Pešír se ujal funkce v Mostu na začátku října. Plány, které s třetiligovou organizací měl, ale nedopadnou. Původní smlouva mu končila na konci roku 2025 a stávající místopředseda FAČR se s klubem dohodl, že v Mostu pokračovat nebude.
Baník Most-Souš vysvětlil změny v klubovém prohlášení. „Valná hromada na pátečním zasedání nezvolila nového statutárního zástupce klubu. V FK Baník Most-Souš proto zůstává na pozicích předsedy a ředitele klubu Jan Skýpala. Jeho nástupce Tomáš Pešír v klubu po vzájemné dohodě nadále působit nebude,“ napsal klub.
„Bohužel vzhledem k nepřehledné situaci v klubu mezi Mostem a Souší nemám možnost nastavit v klubu novou koncepci a nastartovat ve spolupráci s městem plánované změny. Proto jsem do Mostu v září přišel - posunout klub od kvalitního rozvoje mládeže až po dospělé. Do budoucna přeji klubu jen to nejlepší,“ vyjádřil se Pešír.
Klub v prohlášení zmínil vyhrocené vztahy mezi zástupci města Most a Baníku Souš. „Ukončení spolupráce s Janem Skýpalou a angažování Tomáše Pešíra mělo přinést urovnání vztahů mezi těmito zástupci a klub posunout. Na poslední Valné hromadě však nedošlo ke zvolení nového statutárního zástupce, kterým se měl stát náměstek primátora pan Václav Zahradníček. Ten měl nahradit na této pozici Jana Skýpalu,“ uvedl mostecký klub.
Podpora města na třetí ligu: Dvacet milionů
Pešír po svém nástupu v Mostě mimo jiné odvolal sportovního manažera Petra Glasera, bývalého kapitána týmu, což nelibě nesli skalní fanoušci. „Chtěl jsem znát důvod, ale bylo mi řečeno, že žádný není. Prý tady chce svého člověka. Tak jsem podepsal výpověď a zase šel,“ prohlásil Glaser mimo jiné v říjnovém rozhovoru pro Sport.
Pešír kývl na angažmá v Mostu také proto, že jeho funkce místopředsedy FAČR není finančně hodnocená a on hledal i jinou práci. Předseda asociace David Trunda má pobírat 250 000 korun měsíčně, placený byl i předchozí šéf asociace Petr Fousek.
Odměny pro místopředsedy (Pešír, Zdeněk Grygera) bude teprve příští rok na jaře schvalovat valná hromada. Zavedení jejich mzdy už plánovalo nové vedení asociace po letošních volbách, kvůli právním nejasnostem se ale nejspíš budou muset na nadcházející valné hromadě měnit stanovy.
Na Pešírovu pozici se v Mostu vrací Jan Skýpala, který na konci září 2025 po dohodě s městem funkci opustil. V klubu působil coby statutární zástupce (předseda). „Je logické, že v tomto složitém období by měl pokračovat i na pozici ředitele klubu. Jsem rád, že náš klub v těžkých časech podržel a byl ochoten v nastalé situaci opět převzít odpovědnost za další směřování klubu,“ řekl primátor města Marek Hrvol.
Město Most už schválilo podporu mosteckého fotbalu na rok 2026, klubu poskytne 20 milionů korun. „Financování je zajištěno. Díky tomu chceme mít významný a transparentní podíl na řízení klubu, což se některým lidem nelíbí,“ dodal Hrvol.