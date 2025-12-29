Další slávističtí mladíci míří do ligy: dva včetně Jelínka už mají jasno, co hráči z U19?
Byť se do áčka neprosazují tak pravidelně, do ligy slávistická líheň talentů už poslala v posledních letech množství zajímavých hráčů. A po solidním podzimu béčka ve druhé lize zkombinovaným s historickým postupem U19 v UEFA Youth League je jisté, že budou následovat další. „Může se stát, že pět až šest hráčů zamíří do ligových týmů,“ řekl v Londýně kouč Jaroslav Machač. O kom se nejvíc mluví? Velký zájem byl v lize například o Tomáše Jelínka.
Po slávistických mladících je obvykle poptávka po celé lize, ať na hostování, či na přestup. Stačí se podívat na letní přestupní období. Ven zamířili Ondřej Kričfaluši, David Planka (Baník), Divine Teah, Mikuláš Konečný (Pardubice), Albert Labík (Karviná), Eric Hunal, Matěj Žitný (Dukla), či Matěj Zachoval a Josef Kolařík (Mladá Boleslav). Doslova salva hráčů.
Ale je třeba připomenout, s čím se budou v Edenu v roce 2026 potýkat. Změny poměrů ve fotbalovém prostředí totiž znamenají, že kluby už si nemusí „pomáhat“ rozvíjením talentů odjinud. Chtějí okamžitou kvalitu, klidně drahou. Do toho je hned šest klubů v reálném boji o záchranu, i ty se obvykle obracejí v zimě spíše ke zkušenostem. Zkrátka a jednoduše, najít zralému mládežníkovi prvoligový klub, bude těžší než dříve.
Kouč Machač navíc číslo možná trochu nadstřelil a samozřejmě mluvil i spíše hráčích B týmu, kteří v UEFA Youth League vypomáhali. Ten neobletovanější je ale hráč, který za U19 nehraje rok a půl. Záložník Tomáš Jelínek vyniká v druholigovém béčku už tak dlouho, že si ho do áčka vytáhl na pár zápasů i Jindřich Trpišovský. Hráči je čerstvě dvacet, jde o ideální čas, aby se etabloval v lize.