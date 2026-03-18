Po Dvorníkovi končí v Baníku i druhý respektovaný trenér. A další odchody v létě?
Na přelomu února a března dal trenér Josef Dvorník v Baníku výpověď, překvapený management proto začal hledat jeho nástupce pro druholigovou rezervu. Nyní Bazaly opustí další respektovaný fotbalový kouč, podle informací webu iSport tam po sedmi letech končí Marcel Frajt, jenž po říjnovém odvolání z áčka vedl dorosteneckou sedmnáctku. Nahradí ho trenér z Brna, který naposledy působil v ČFL. Další personální změny v realizačních týmech elitních kategorií ostravského klubu mohou nastat v létě, jak se řešilo v novém dílu pravidelného úterního pořadu Liga naruby ZOOM.
Je to jen pár týdnů, co kouč Josef Dvorník přinesl papír výkonnému řediteli Michalu Bělákovi a oznámil mu, že končí. Šok pro vedení, fanoušky i talentované hráče béčka, kteří se pod ním zlepšují a ještě se ve vyrovnané tabulce drží na fajn sedmém místě. Další personální změny nastanou v mládeži.
Podle informací webu iSport se s Baníkem rozloučí šestapadesátiletý Marcel Frajt, trenér dorostu U17 a bývalý asistent Pavla Hapala u elitního výběru. Koncem března mu má v Ostravě vypršet smlouva (zřejmě orámovaná výpovědní lhůtou po říjnovém odvolání od áčka), pak odejde. V sobotu byl ještě u vysoké porážky 0:6 v Olomouci, právě s Hapalem či Jiřím Nečkem v Řepčíně před utkáním debatoval, ale brzy už nejvyšší kategorii mladšího dorostu převezme někdo jiný.
Zdroje se shodují na tom, že na Bazalech již v úterý se sportovním úsekem jednal vyhlédnutý nástupce, je jím Václav Kubíček. A klub to ve středu potvrdil: „Marcel Frajt po personálních změnách v realizačním týmu áčka a následném odchodu od A týmu působil v rámci výpovědní lhůty v akademii, a jelikož nedošlo k dohodě ve výpovědní lhůtě, sedmnáctku povede ještě v nadcházejícím utkání a pak ho nahradí Václav Kubíček. Trenéru Frajtovi děkujeme za několikaletou práci odvedenou pro klub a akademii.“
Teprve čtyřiatřicetiletý rodák z Brna dřív působil v tamním Startu i Svratce, na podzim vedl Hostouň v ČFL. Jako svého nástupce ho tam pomohl vybrat Dominik Rodinger, nicméně vydržel jen půl roku. V lednu se dohodl na ukončení kontraktu a nyní dostal nabídku ze Slezska.
„Hostouň na tom po podzimu s jednadvaceti body nebyla špatně, ale postupem času docházelo k čím dál větším interním rozporům, co se týče celkového fungování, skladby tréninkového procesu, počtu jednotek za týden, změn v kádru, času domácích utkání, posilování mužstva... Lidsky si to nesedlo na více frontách, proto se před dvěma měsíci rozešli, ačkoli Kubíček v létě věřil, že půjde o dlouhodobě úspěšnou štaci. Přestěhoval se z Moravy, koupil si v Praze byt, nicméně teď míří na východ republiky,“ padaly detaily ze zákulisí v pořadu Liga naruby ZOOM.
Kromě Dvorníka a Frajta by mohl odejít i Robert Pištěk. Perspektivní kouč Baníku U19, jenž vede celostátní soutěž, má totiž smlouvu platnou pouze do června 2026. Třeba ho management povýší do druholigové kabiny rezervy, ale taky je možné, že po něm sáhne konkurence. Například Sigma Olomouc se nijak netají tím, že shání experty do všech klubových sfér, aby hanácká značka rostla.
Václav Kubíček v Hostouni v ČFL:
- Zápasy: 16
- Výhry-remízy-prohry: 7-0-9
- Body: 21
- Skóre: 22:29
Vyjádření Baníku ke složení realizačních týmů u mládežnických kategorií
„Složení realizačních týmů u mládežnických kategorií na příští sezonu je v procesu řešení. Akademie momentálně prochází nejúspěšnějším obdobím za poslední dvě dekády, generuje největší počet hráčů pro vrcholový fotbal, což je jak zásluha dlouhodobé systematické práce všech lidí v akademii, tak také výsledek obrovských investic majitele do mládeže a nastaveného modelu a systému výchovy hráčů. Kategorie U19 vloni vyhrála celostátní ligu, hrála Ligu mistrů a řada hráčů z tohoto kádru už naskakuje v dospělém fotbalu. I proto je minimální důvod v akademii měnit trenéry. Akademie navíc nevychovává jen hráče, ale také své vlastní trenéry, aby byla zajištěna kontinuita nastaveného směru. Na druhou stranu pokud v minulosti některý z trenérů projevil touhu a přání se posunout výše, například do dospělého profi fotbalu, což je zcela přirozený profesní vývoj, Baník jim v tom nikdy nebránil a i poté s nimi nadále udržoval profesní kontakt. Kompletní složení realizačních týmů mládeže zveřejňujeme vždy po skončení sezony a před zahájením letní přípravy.“