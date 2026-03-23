Teplice B zuří! Prohrály zápas, kde jim „nebylo dovoleno vyhrát.“ Sudí to schytal na webu
Nervy teplického B týmu zažily v sobotu evidentně hodně. Při prohře 0:1 v zápase ČFL s Ústím nad Orlicí padlo na jejich straně pět žlutých karet a jedna červená po utkání – frustrace byla evidentní. Proč? Podle „Sklářů“ hráli kvůli sudímu Jakubu Doubravovi „zápas, kde jim nebylo dovoleno vyhrát.“ Rozhodčí jim z jejich pohledu sebral regulérní gól a nepískl jasnou penaltu. „Myslel jsem, že tyto doby jsou pryč, ale je to pořád stejné,“ povzdechl si kouč týmu Admir Ljevakovič.
Oba týmy nejsou v ČFL v horentně rizikové pozici. Teplice se na páté příčce nemusí ohlížet za sebe ani myslet na postup, Ústí nad Orlicí mělo zase před 20. kolem osmibodový náskok na poslední sestupovou příčku. Přesto se zápas zvrhl ve vyhrocenou bitvu.
Tepličtí byli průběhem utkání a především jeho řízením ze strany sudího Doubravy tak v šoku, že si v reportáži na svém webu nebrali servítky. „Od úvodního hvizdu bylo jasné, že metr nebude stejný. Hosty doslova zkrápěla po většinu utkání pachuť nespravedlnosti, kterou nesmyla ani závěrečná sprcha v kabině. Rozhodčí se pohyboval po trávníku s jistotou dvanáctého hráče domácích, který přesně ví, kdy má ,přihrát‘ faul nebo kdy ‚vystřelit kartu‘,“ píší Teplice.
Co se kromě otáčení faulů a údajně tendenčního pískání „Sklářům“ nelíbilo především? Dvě klíčové situace. A při pohledu na záznam je především u té první těžké se Severočechům divit. V 57. minutě vstřelil Pavel Svatek regulérní gól, který rozhodčí odvolal kvůli útočnému faulu, byť o ten se „postaral“ obránce Ústí nad Orlicí, který srazil vlastního spoluhráče Patrika Chlebouna. Přitom byl Doubrava dobře postaven a situaci musel vidět jasně. „Teplický útočník, který v souboji přímo nebyl, byl označen za viníka záměrně,“ píše se v reportáži na teplickém webu.
Druhý incident se stal v 80. minutě, kdy domácí stoper Patrik Chleboun vlétl pod nohy zakončujícímu Matyáši Vachouškovi a skluzem mu měl způsobit krvavé zranění na nártu a roztrženou štulpnu. Rozhodčí opět mlčel. Frustrace vyvrcholila po utkání, kdy červenou kartu za strčení do protihráče viděl teplický Klimpl.
- V čase 1:15:35 je neuznaný gól Teplic B
- V čase 1:38:57 nenařízená penalta pro Teplice B
V zákulisí nižších soutěží domácí zápasy Ústí nad Orlicí provází dlouhodobě špatná pověst, dříve byl předsedou tamního svazu „berbrovec“ Michal Blaschke. V roce 2021 ale od obhajoby postu odstoupil. „Nejhorší zápas, co jsem kdy zažil. Takové věci do fotbalu nepatří,“ rozčiloval se před šesti lety Marek Plašil z B týmu Hradce Králové poté, co jeho se proti jeho týmu opakovala penalta odpískaná za nástřel do hrudi.
Teplice ohledně vedení zápasu ale protest podávat nebudou. I trenér béčka Admir Ljevakovič, který za své hráčské kariéry platil za bouřliváka se schopností nasbírat před deset karet za sezonu, se k utkání už vrací s chladnou hlavou.
„Je to jejich věc, my máme svou cestu, jak chceme sbírat body. Už řešíme další zápas,“ poznamenal pro web iSport.cz. „Věděli jsme, co nás čeká, kam jedeme, atmosféra na jejich stadionu je vždy náročná. Musím říct, že kluci to emočně zvládali, když už to v některých situacích šlo za hranu. Museli jsme reagovat i střídáním, aby nebyly zbytečné červené karty. Ale to přináší sport. Co mě víc mrzí, že jsme za stavu 0:0 měli šance, které jsme nevyřešili,“ popsal.
„K těm určitým momentům se nechci příliš vracet. Myslel jsem si, že tyhle doby už jsou pryč, ale je to pořád stejné. Je škoda, že jezdíme s mladými kluky, kteří se chtějí fotbalově posouvat, přes celou republiku a pak se nehraje fotbal,“ doplnil bosenský kouč s 306 starty v nejvyšší české soutěži.
Sport oslovil i klub z Ústí nad Orlicí, jehož předseda Roman Langer teplické reakci nerozumí. „V zápase jsme kromě možná dvou situací nezaznamenali nic neobvyklého. V utkání se nic nedělo, nikdo si nestěžoval, až v úplném závěru začaly padat karty,“ řekl redakci.
Tabulka ČFL, skupina B
1.
Zápy
47:13
52
2.
Česká Lípa
46:12
52
3.
Hradec Kr. B
42:20
44
4.
Most-Souš
36:26
35
5.
Teplice B
30:20
34
6.
Jablonec B
33:36
29
7.
Benátky n. Jiz.
32:32
26
8.
Pardubice B
42:37
24
9.
Velké Hamry
31:29
23
10.
Neratovice-Byškovice
25:31
23
11.
Ústí nad Orlicí
21:30
21
12.
Ml. Boleslav B
21:32
20
13.
Liberec B
36:40
19
14.
Kolín
30:38
19
15.
Velvary
31:50
17
16.
Brozany
26:49
12
17.
Varnsdorf
18:52
11