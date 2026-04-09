Drahý a mladý Nor ve Slavii dál ve fázi adaptace. Trenér: Možná se projeví až v příští sezoně
Střelecky zatím mlčí. Přitom to má být hlavní faktor X mladého norského útočníka Abela Cedergrena, který před čtyřmi měsíci přestoupil s obří cenovkou 30 milionů korun do Slavie. Šestnáctiletý prospekt se naposledy představil za sešívanou devatenáctku proti dorostu Baníku (1:0). „On nezná kluky, kluci neznají jeho. Celkově toho v akademii moc neodehrál,“ poukazuje ale trenér Milan Titěra.
Když Cedergren vyběhne na hřiště pražského Xaverova, je těžké jej přehlédnout. Jeho výšce a postavě může z pole konkurovat možná tak 190 centimetrů vysoký stoper Filip Barčot, jinak se nad dalšími teenagery tyčí, přitom starší než většina na hřišti není. Je to vlastně bizarní situace – z béčka jde Nor „vypomáhat“ do nižší kategorie do U19, přestože by sám klidně ještě mohl hrát za U17. Ale to je zkrátka strategie Slavie – pokud na to výkonnostně máte, jdete do vyšší kategorie. Koneckonců i Baník vyběhl do zápasu 24. kola dorostenecké ligy s ročníky 2008 či 2009.
V případě slávistického útočníka se ale zatím nedá říct, že by výrazně výkonnostně zaujal. To však není důvod jeho výpomoci, tu ovlivnila reprezentační pauza, kvůli které teď musí dorosty odehrát anglický týden. „Rozhoduje se to tak den či dva před zápasem, ale tušili jsme to už trochu dopředu. Individuálně jsou pro nás tyto posily silnými hráči, ale když je jich hodně, někdy nevíte, jak to bude fungovat dohromady. Mají s vámi jeden trénink, to je do týmu nevtáhne,“ poukázal kouč U19 Milan Titěra.
To je možná důvod, proč proti devatenáctce Baníku příliš nezářil. Nutno říci, hrál proti vedoucímu týmu ligy s nejlepší obranou. Jak Cedergren působil očima Sportu?
Byť v B-týmu hraje více z kraje hřiště, za U19 operoval jako klasický útočník, kterých má výběr kouče Titěry pomálu. Oproti spoluhráčům ale působil mnohem méně dynamicky, běhavě, snaživě ve hře bez balonu. V první půli si nadějně naběhl na míč od kolumbijského obránce Miguela Solarteho, ale vždy ho zastavil ofsajd. Jednou laxní ztrátou nastartoval protiútok domácích. Nejpovedenější moment měl před půlí, kdy si zaběhl za záda soupeře ve vápně a z úhlu vybojoval na brankáři roh.
„Abel, repress!“ ozval se ve druhé půli hlasitý pokyn k represinku z lavičky. Cedergren poslechl, ale obránce dojel za žlutou kartu. V 70. minutě střídal, spokojený s výsledkem (1:0), ale zřejmě nespokojený s individuálním výkonem. Mlčky zamířil do šatny.
„On nezná kluky, kluci neznají jeho. Celkově toho v akademii moc neodehrál,“ poukazuje Titěra na pouhých 152 minut Nora v B-týmu. „Má dobrou figuru, je silný ve vápně, ale postupně se ze hřiště vytrácel. Odehrál třikrát 90 minut v národním týmu, tak jsme tušili, že na celý zápas to nebude,“ vysvětluje.
Zatím jen dvakrát vystřelil na branku
Zatím je ale příliš brzy na soudy. Z klubu zaznívá, že profilem mladík splňuje přesně to, co si od něj sportovní oddělení slibovalo – rychlost, zdravé sebevědomí a výběr místa. Sám na sebe je střelec přísný.
„Když něco nepromění na tréninku, padají tam asi sprostá slova, byť je tedy neznám,“ říkal kouč béčka Jan Jelínek, který dal šestnáctiletému mladíkovi šanci od začátku v derby se Spartou a učinil z něj historicky druhého nejmladšího hráče druhé ligy.
To je klíčové – jde stále teprve o ročník 2009, který se navíc nedávno přesunul do Česka ze zahraničí a náhle hraje mezi chlapy. „Sžívá se. I když má fyzično, roky zkušeností nenahradíte. Ta jeho adaptace bude ještě trvat, je to dost syrové. Možná se pořádně projeví až v příští sezoně,“ popsal Titěra, proč bychom neměli od „slávistického Haalanda“ čekat góly hned.
Byť nějaký by si určitě už sám přál, v norském Stabaeku je sázel jak na běžícím pásu. Ve druhé lize se Cedergren zatím dostal ke dvěma střelám na bránu – tu první vytáhl po dlouhém autu skvěle sparťanský gólman Zajac, ta proti Českým Budějovicím levačkou z dálky nebezpečná nebyla.
Titěra tedy popsal, v čem musí mladá hvězda udělat progres: „Bavili jsem se o něm s trenéry béčka a musí zlepšit pohyb bez míče. Pak jeho kvality na útočné třetině víc vyniknou. Byly tam momenty, kdy byl pasivnější, než bychom si představovali. Aby si s něčím sklepnul, nahrál. Musí hrát, i když není míč v jeho prostoru. Takže zkrátka a jednoduše – aktivita.“
Mladý borec s čelenkou, o kterého Slavia soutěžila s mnohem většími evropskými celky, má i přes tíhu cenovky 30 milionů korun opravdu hodně času. Sedmnáct mu bude až v červnu a pokud by tempo druhé ligy nestíhal, klub ho může využít i pro třetiligové céčko. Předpoklady pro růst má norský mládežnický reprezentant velké. A všichni v klubu cítí závazek z něj dostat to nejlepší.
