Start Brno bez výplat. Na zápas přijedu trolejbusem, vtipkuje kouč. O fotbal se bojí
Tok peněz úplně vyschl. Start Brno je po vypuknutí sázkařké aféry ve zmatku. Bývalý šéf Roman Procházka, jeden z podezřelých, se stáhl z čela klubu a přestal hráčům platit. Někteří reagovali tak, že omezili docházku na tréninky. „Ten, který se před měsícem omluvil ze školy, tam teď jde,“ popisuje trenér Martin Onda (55) v rozhovoru pro iSport. Mužstvo nicméně pokračuje v MSFL, kde bojuje o záchranu. V neděli dopoledne dorazí do Zlína k duelu s tamním béčkem. „Myslím, že dokonce autobusem,“ reagoval kouč s úsměvem na hrozbu zástupců Tělovýchovné jednoty, že fotbalistům bus odebere.
Vy to do Zlína nemáte daleko, takže se vás možné trable s dopravou týkat nebudou, co?
„Já můžu přijet trolejbusem. Snad to nikomu nebude vadit.“ (smích)
Jak přežívá Start Brno v době, kdy je jeho nedávný šéf trestně stíhaný, stejně jako bývalý manažer klubu Jakub Prokeš?
„Chystáme se na každý zápas. Musíme to vydržet do konce sezony, nic jiného nám nezbývá. Každý den čekáme, jak se to vyvine. Dokázali jsme v této situaci doma potrápit Sigmu B (1:1), jejíž hráči se chystají hrát první ligu. Nás se ta kauza víceméně netýká. Kromě snad dvou hráčů jsme v klubu v tom období vůbec nebyli.“
Tomu rozumím. Problém je však v tom, že po Procházkově zatčení a obvinění pracujete zadarmo.
„Ty peníze jsou někde blokované. To jsou vnitřní věci oddílu. Je to záležitost, která se nabalila na tu aféru s fixlováním zápasů. Ve fotbale se pohybuju dlouho. Nevím, jestli bychom vůbec dohráli nějakou soutěž…(hořký úsměv) Nejsme naivní.“
Vaši hráči mají ve třetí lize profesionální smlouvy, jejíž plnění se nyní neděje. Dohrají vůbec soutěž?
„Musí. Co by dělali? Jasně, můžou se na to vykašlat a ležet doma. Ale nikdo jiný jim ty peníze stejně nedá. Oni přece hrají o svůj fotbalový život. Ta kauza se jich netýká. Normálně pojedou dál. Nikdo se na to zatím nevykašlal, neskončil.“
A budou hrát zadarmo?
„Věřím, že peníze dostanou. Řeší se to různými způsoby, možnosti jsou. Možná se tomu za půl roku nebo za rok zasmějí a budou to brát jako další zkušenost. Určitě máme zájem třetí ligu zachránit. Kabina je odhodlaná, zbytek rozhodne někdo jiný. Snažíme se ovlivnit jen to, co můžeme. Nějaké vzdávání zatím nehrozí. Uvidíme, co vyleze dál. Myslím, že tohle není konec kauzy. To bychom zase byli hodně naivní. Ve finále jde o rozklad soutěží, což je velký průšvih. Záleží na tom, jestli se to celé radši zastaví anebo se to udělá tak, jak má. Tedy z gruntu. A v ten moment si nedovedu představit, jak se bude hrát fotbal.“
Co je lepší z těch špatných variant?
„Pokud se má něco dělat, tak pořádně. Polovičatá řešení nemají smysl. Asi je špatně celé nastavení. Pokud se dá sázet na divizní utkání, nedejbože na přípravná, čemu se pak divíme?!“
S kým z vedení aktuálně komunikujete?
„Pomalu na každém tréninku mám člena výboru (Tomáše Srba, organizačního manažera). A poslední dobou je tam minimálně dvakrát, třikrát v týdnu předseda klubu pan Kolmakov. Pan Procházka se po těch událostech funkce vzdal, zůstal jen ve výboru. Asi pro to, ať je to pro lidi a pro partnery přijatelnější. Já ještě telefonovat můžu. (úsměv) S jedním kamarádem si děláme legraci, že jsme jedni z těch, kteří si můžou normálně zavolat.“
Vy jste přišel do klubu těsně před jarní sezonou. O jeho špatné pověsti jste přece věděl, nebo ne?
„Můžeme se bavit o době, kdy ve Startu působil Prokeš. Kdo by si na to vzpomněl, kdyby se teď nic nedělo. Na druhou stranu, on a všichni působili i někde jinde. Kdybychom se my trenéři rozhodovali jenom podle toho a dívali se do minulosti, moc práce bychom neměli. Byl by celkem problém si vybrat. Před tou aférou klub fungoval úplně bezvadně. Akorát se tvořil nový tým, přišlo devět nových kluků. Odložili jsme kvůli vodě na hřišti utkání s Hodonínem a v pondělí to začalo. Do té doby bylo všechno v pořádku.“