Hradecký klenot Umar: v lize dorostu ničí soupeře, sledují ho i ve Francii. Co áčko?
Je ustřelený, jak se moderně říká. Střeleckou tabulku ligy dorostu U19 vede s ohromným náskokem, Hradec Králové se i díky němu drží na špici. Abdullahi Umar nastřílel ve třiadvaceti startech dvaadvacet branek, jeho největší konkurenti o devět méně. Jak se dostal do Česka a jak zvládá ramadán?
Ne, Hradec není zrovna klub vyhlášený důrazem na zahraniční hráče, přesto výjimky potvrzující pravidlo existují. Abdullahi Umar, nejlepší střelec ligy do devatenácti let, budiž hlavním důkazem.
„Bereme je jako oživení, i když vždycky půjdeme spíš českou cestou,“ netají šéftrenér mládeže Luděk Zajíc, zkušený to chlap, který „stavěl“ akademie v Brně či Pardubicích. „Má to ještě jednu výhodu: kluci víc komunikují v angličtině a nebudou mít problém při maturitě,“ usměje se.
Umar však přináší do černobílého klubu nejen tento faktor. Nigerijec, který patří k etniku Fulbů a vyrůstal ve státě Kwara, dodává také nespornou kvalitu. „Fotbal je součástí mého života, co si pamatuji. Jako mnoho kluků v Nigérii jsem začínal na ulici, na školních hřištích a kdekoliv, kde byl prostor. Moje vášeň pro hru přirozeně rostla,“ vypráví pro Sport.
A také pro góly, jež „sype“ od začátku angažmá v Česku. Nyní pomáhá