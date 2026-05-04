Gólman Startu Brno v útoku: Dva góly za čtyři minuty! Klub je namočený v korupční kauze
Za čtyři minuty dva góly? Občas se to ve fotbale podaří. Ale gólmanovi?! Naprostý unikát. Výjimečný kousek byl přitom o víkendu k vidění v MSFL, kde se jako ryzí kanonýr předvedl brankář Startu Brno Josef Andres (23). Náhradník do pole i do brány šel do akce v 89. minutě a ještě stihl vstřelit do sítě Karviné B dva „fíky“. Hosté i díky němu vyhráli 5:0.
Ve Startu Brno neprožívají příjemné časy. Klub je nepěkně namočený do korupční kauzy, bojuje o každou korunu a ve třetí lize o záchranu. Tréninková morálka se po vypuknutí aféry zhoršila, někteří hráči omezili dojíždění. Přesto přinesl duel na hřišti béčka Karviné do tábora brněnského celku hodně radosti.
Výhra 5:0 se rozhodně nečekala. Zvlášť když na domácí straně nastoupili Jan Chytrý, Kristián Vallo nebo Šimon Slončík. Čili borci, kteří mají na svém kontě starty v nejvyšší soutěži. Jenže Start měl svůj velký den. Jeho vrchní snajpr Roman Haša, jenž kdysi pálil v lize za Slovácko, se trefil dvakrát, a když na konci střídal, nahradil ho další kanonýr. Nečekaný.
Nejistota se promítá i do výsledků
Třiadvacetiletý Josef Andres je brankář, který prošel Slováckem a před sezonou do Startu přestoupil ze Zlínska, rovněž nechvalně proslulého klubu v kauze ovlivňování utkání.
Ještě před týdnem proti Frýdku-Místku chytal, v Karviné ale mazal v závěru na hrot. I proto, že hosté měli na střídání pouze dva borce. Za rozhodnutého stavu tak mohl dát trenér Martin Onda šanci v poli i brankáři.
A ten se prezentoval jako neomylný střelec. Takřka hned po příchodu na plac uklidil k tyči zpětnou přihrávku spoluhráče a ve třetí minutě nastaveného času propálil po krátkém sóle gólmana Ondřeje Schovance znovu.
V brance vítězů byl tentokrát devatenáctiletý Jiří Novotný. Nejspíš i proto, že Andrese potřeboval trenér jako variantu do hry.
Start si vysokým vítězstvím v tabulce pomohl na 15. místo z osmnácti, když o skóre přeskočil právě rezervu Karviné. Oba kluby zasáhla korupční aféra a žijí v nepříjemné nejistotě, co s nimi bude dál.
Promítá se to i do výsledků. Slezané nevyhráli devět zápasů v řadě, Brňané triumfovali po osmi kolech. I díky střelci-brankáři Andresovi.