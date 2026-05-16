Jindřišek o konci v Bohemians: Na ligu bych už neměl. Bude s fotbalem pokračovat?
Za dvacet let fotbalové kariéry se mu nestalo, aby utíkal ze hřiště před běsnícím davem fanoušků. „Šílený, hrozný. Ostuda fotbalu,“ neskrýval znechucení historicky nejstarší ligový střelec Josef Jindřišek (45). Sám pořád kope a chuť neztrácí. Třetí ligu za Velké Hamry hodlá hrát i v příští sezoně.
Legenda pražských Bohemians podobně nechutné scény z vlastní zkušenosti nepamatuje. „Zrovna na Bohemce kdysi fanoušek Ritchie udeřil rozhodčího. To ale bylo ještě před mým příchodem klubu,“ zavzpomínal Jindřišek na jeden z největších skandálů fotbalové ligy ze 17. května 2003.
Střih. Uplynulo dvacet let a podobná nechutnost byla k vidění znovu. Tentokrát v Edenu. Přestože se Jindřišek připravoval na nedělní zápas Velkých Hamrů proti rezervě Teplic, předčasně ukončené derby Slavie se Spartou mu neuniklo. Asi jako téměř nikomu v zemi.
„Šílenost. Tohle do fotbalu nepatří. Ale když tam nejsou zábrany u hřiště, aby do něj lidi nevtrhli... To se může stát snad jenom u nás. V Anglii by se to nestalo, tam by vám dali doživotní vstup na fotbal a už byste se na něj nepodíval,“ zamyslel se Jindřišek.
„Fanoušci byli připraveni za mantinely poblíž hřiště, asi to někdo vyhecoval. To víte, jeden se rozběhne a strhne ostatní, pak tam vběhli všichni. Nejspíš si chtěli udělat fotku s hráči, získat dres. Čtyři minuty dělily Slavii od titulu, chtěli slavit,“ měl pro slávistické příznivce částečné pochopení.
Co ovšem zcela odsoudil, bylo fyzické ohrožování hráčů Sparty. „Viděli jsme záběry, vždyť napadli gólmana. Polili ho pivem, možná něčím bouchli. Očekával jsem kontumační porážku Slavie, k níž opravdu došlo. Nedivím se, že se sparťané nechtěli do zápasu vracet. Slavia sama řekla, že kdyby se to samé stalo na Letné, že by také nenastoupili,“ pokračoval.
Jindřišek zažil nespočet bitev proti oběma pražským „S“ i jiných vyhrocených zápasů. Po minulém ročníku však prvoligovou kapitolu definitivně uzavřel. „Jednou to přijít muselo. A přišlo loni v létě, prostě se tak mělo stát. Věk člověk nezastaví, bylo na čase odejít. Rozhodl jsem se to ukončit ve správném okamžiku,“ vrátil se k době, kdy v Ďolíčku začal ztrácet svou obvyklou pozici a v týmu spíš paběrkoval.
„Na první ligu bych už neměl. Ani na druhou. I v té se trénuje každý den,“ věděl.
Že mě někdo překoná? Neřeším to
Na Chance Ligu kouká už pouze zpovzdálí. Stále v ní přitom drží rekord nejstaršího hráče i střelce. „Nemám obavy, že by mě někdo překonal. Neřeším to, jde pouze o statistiku,“ uzavřela pětačtyřicetiletá ikona českého fotbalu.
S fotbalem neskončil, patří k hlavním oporám Velkých Hamrů. V probíhajícím ročníku ČFL odehrál všech dosavadních 27 zápasů s plnou minutáží! Pro soutěž je atrakcí, pro spoluhráče (klidně o generaci) mladší mentorem.
„Cítím se dobře. Zůstávám hráčem. Dokud hraju, nechci dělat nic jiného, soustředím se jen na fotbal. Teprve se uvidí, jestli v něm budu působit i v jiné funkci, to ještě nevím. Jen třetiligová skupina „A“, kterou jsem loni už hrával s béčkem Bohemians, mi přijde o trochu lepší. Figuruje v ní hodně rezerv prvoligových týmů a zásluhou toho je o něco kvalitnější,“ přidal srovnání mezi oběma grupami. Velké Hamry nastupují v béčku, kde vládne Česká Lípa.
„Trénují dopoledne, devadesát procent kádru tvoří profíci. Prohráli jsme s nimi oba zápasy. Dělají všechno proto, aby v případě postupu hráli druhou ligu,“ uznal Jindřišek kvality předpokládaného vyzyvatele Kladna pro baráž.