Další nedohraný zápas: brutální kop do hlavy, hráč Zbrojovky skončil v bezvědomí
Víkend nedohraných zápasů se nedotkl jen titulového duelu v Chance Lize či souboje o postup do francouzské ligy, nýbrž i české ligy U19 - a podobně důležitého, proto napjatého utkání. Rozhodčí Filip Kotala ukončil střet Baníku se Zbrojovkou v 87. minutě kvůli těžkému zranění hostujícího záložníka Marka Císaře za stavu 2:1 pro modrobílé. Zápas se bude opakovat.
Hrála se 87. minuta, chvíli předtím Baník, který stíhá vedoucí Hradec Králové v boji o dorostenecký titul, otočil duel se čtvrtou Zbrojovkou. Pro Ostravu by to bylo extra zásadní vítězství, Východočeši před nimi drží náskok sedmi bodů.
Jenže se udála věc, která silně zatlačila zájem o výsledek na Vistě, ve známém mládežnickém areálu Baníku.
Domácí Papa Abdoulaye Thioro Diop, devatenáctiletý Senegalec, na středu hřiště ve výskoku nakopl do hlavy hostujícího Marka Císaře. Balon u toho sice figuroval, přesto se jednalo o brutální zákrok, který měl navíc třeskuté následky.
„Surová hra, kopnutí soupeře do hlavy ze strany s velkou intenzitou v nepřerušené hře v souboji o míč,“ uvedl do zápisu rozhodčí Kotala a jasně tím vysvětlil, proč hráči bleskově ukázal červenou kartu.
Do akce musela záchranka
Brněnská lavička ihned reagovala. „Hej, tohle není normální, to je celej zápas,“ rozčilovalo se její osazenstvo. Hráči na place však ihned pochopil, že je především důležité zasáhnout. Mávali směrem k lavicím, žádali lékaře. Sedmnáctiletý Císař totiž zkolaboval, ze záběru není zřejmé, zda šlo o následek úderu nohou, nebo pádu. To však není tak důležité.
„Hráč číslo 16 byl po tomto souboji vážně zraněn. Byla mu přivolána rychlá záchranná služba a byl odvezen do nemocnice na vyšetření,“ popsal sudí.
Císař byl podle informací iSportu ještě v sanitce v bezvědomí, trvalo to nějakých dvacet minut. Podle zpráv z pondělního dopoledne by však měl být naštěstí v pořádku.
Senegalec z Baníku se pak ještě pustil do kontroverze s hosty, padla další žlutá karta. Podle arbitrů zbývalo dohrát ještě sedm minut, tři do konce základní doby plus čtyři v nastavení druhého poločasu. Duel však již nepokračoval. „Na ukončení utkání se shodli oba vedoucí družstev,“ stojí v zápise.
Jaký bude další vývoj, rozhodne Řídící komise TOP soutěží Fotbalové asociace České republiky. „Podle soutěžního řádu se musí sehrát nové utkání. Oba kluby již byly informovány,“ řekl její předseda Martin Drobný.