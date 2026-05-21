Brněnský klub zničila aféra: kontumace a řízený sestup! Osm hráčů vypovědělo smlouvy
Sázkařská a korupční aféra má na Start Brno drtivý dopad ještě v tomto ročníku. Klub, zapletený do celého skandálu, je úplně bez peněz. Osm důležitých hráčů údajně vypovědělo smlouvy a tým se ve středu nedostavil k utkání vloženého 34. kola MSFL na hřišti Vítkovic. Prý nebylo na autobus…Následovat bude kontumace. Pak nejspíš ještě jedna a sportovní sestup. Podle informací iSportu údajně i posezonní konec „áčka“. Minimálně na vyšší výkonnostní úrovni.
V tabulce MSFL je Start aktuálně předposlední, ovšem sestoupí jako první. Cíleně a řízeně. Ekonomicky zdecimovaný klub z Brna, jehož bývalí šéfové Roman Procházka a Jakub Prokeš v nedávné minulosti nekalým způsobem ovlivňovali fotbalové zápasy, nemá finance a vůli na to, aby „normálně“ dohrál soutěž.
Do Vítkovic ve středu ani nevyrazil, a jelikož mohou být v sezoně zkontumovány celkem jen dvě utkání jednoho týmu, řeší se, zda se bude bojkotovat ještě výjezd do Uničova či Nového Města na Moravě. V případě, že by Start nenastoupil víckrát, musel by být z MSFL administrativně vyloučen, což přináší výraznější sankce.
Jisté by mělo být, že zbylé dva domácí duely oslabené mužstvo odehraje. V neděli se Vsetínem, v červnu má dorazit do Brna výběr Polanky nad Odrou. Otázkou je, v jakém složení Start nastoupí. Největší opory v čele s Romanem Hašou, bývalým útočníkem prvoligového Slovácka, u toho téměř určitě nebudou.
Klub jim dluží nemálo peněz, takže se obrátili na známou advokátku Markétu Vochosku Haindlovou, specializující se na sportovní právo. „Doufám, že nás Start nebude držet v šachu, jestli se bude hrát anebo ne,“ přál si vsetínský trenér Lukáš Pazdera ve středu večer po zápase s béčkem Zbrojovky (1:3).
Nakonec je docela rád, že do Brna nevyrazí se svými svěřenci zbytečně. „Potřebujeme hrát co nejvíc třetiligových zápasů,“ sdělil kouč nováčka. „Na druhou stranu jsme teď zdravotně rozbití. Pro kluky, kteří jedou sezonu od ledna bez zranění je to velká zátěž. Pauza by jim jenom pomohla,“ dodal s tím, že by bral i variantu nečekaně volného víkendu. „Nesmíme nic podcenit, i když nevíme, s jakým mančaftem Start nastoupí,“ připojil útočník Martin Zbranek.