0:7! Start Brno dohrává třetí ligu s béčkem. Když přelezl půlku, bylo z toho haló
Seniorský fotbal ve Startu Brno jde po vypuknutí sázkařské a korupční aféry do kopru. Třetiligové áčko (ne)dohrává sezonu z povinnosti. Tým opustila většina hráčů i trenér Martin Onda. O víkendu nasadil klub do duelu se Vsetínem amatéry z béčka, kteří utrpěli debakl 0:7. K poslednímu kolu v Uničově údajně Start vůbec neodjede. Stejně bojkotoval minulý týden utkání ve Vítkovicích. Resumé? Dvě kontumace a pád do divize. Spíš ještě níž, neboť pokladna je prázdná. ONLINE z korupční aféry ZDE >>>
Až v pátek oficiálně dorazila do Vsetína zpráva, že do Brna má smysl v neděli jezdit. Start po vynechání zápasu ve Vítkovicích posbíral hráče z rezervy, kteří o den dřív hráli I. B třídu! Z áčka v kádru takřka nikdo nezbyl. Po vypuknutí skandálu v českém fotbale, do něhož jsou zapleteni bývalí činovníci Roman Procházka a Jakub Prokeš, podala většina borců výpovědi ze smluv. Kvůli dluhům ze strany klubu.
Podle toho dohrávka sezony v MSFL vypadá. Nováček ze Vsetína, který okupuje střed tabulky, se na jasnou výhru vůbec nenadřel. Ve svém středu má pár profíků, kterým nemohl soupeř ublížit. „Výkon nechci hodnotit, to by bylo scestné,“ reagoval trenér Lukáš Pazdera, bývalý prvoligový obránce Zlína či Baníku.
Do statistik se zapsalo sedm různých střelců, kouč mohl před sobotním derby se Zlínem B bez stresu protočit sestavu. S domácími měl soucit. „Pro Start to je strašně nepříjemná situace. Jsem rád, že to proběhlo v duchu fair play, nikdo se nezranil. Pro jejich kluky to byl první třetiligový start, to už jim nikdo nevezme,“ poukázal Pazdera, jenž se s podobnou situací setkal poprvé.
Připravoval svůj výběr na určitého protivníka a přitom vůbec netušil, kdo proti Vsetínu vůbec nastoupí. „Věděli jsme, že nás může porazit jenom naše hlava a šlo by to za námi trenéry,“ věděl. „Nic jsme nepodcenili, připravovali jsme se standardně. Ustáli jsme to a pohodovou cestou jsme získali tři body. I pro mě jako trenéra to pro mě byla zajímavá zkušenost.“
Zdecimovaný Start nebyl pro branku hostů nebezpečný. „Možná ani neměl střelu na bránu,“ připustil trenér vítězů a přiblížil specifickou atmosféru na stadionu v brněnské čtvrti Lesná. „Přišli se na ně podívat rodinní příslušníci, fandili jim. Když domácí přešli na naši polovinu, bylo z toho už trošku haló,“ usmál se.
Na lavičce už nebyl zkušený trenér Martin Onda, který vedl tým naposledy 17. května na hřišti béčka Zbrojovky. Také on pak kvůli ekonomickým důvodům a chmurné budoucnosti klubu skončil. „Co a jak bude ve Startu dál, nevím. Případné angažmá od nové sezóny řeším,“ podotkl na dotaz iSportu.
V neděli by měl předposlední celek tabulky absolvovat utkání v Novém Městě na Moravě s Vrchovinou, pak ho čeká doma Polanka nad Odrou. Závěrečná cesta do Uničova prý v plánu není. Následovat bude druhá kontumace.