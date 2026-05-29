Bohemians zakládají céčko, hráče hledají mezi fanoušky. Jaké podmínky musí splňovat?
Přes e-mail je možné se dostat do nového týmu fotbalových Bohemians. Vršovičtí zakládají céčko, které přihlásí od příštího soutěžního ročníku do deváté ligy. V kádru se mají objevit fanoušci. „Hledáme pouze hráče, kteří mají v žilách zelenobílou krev, a hrát za Bohemku bude pro ně otázkou cti,“ uvedl klub na webových stránkách.
Inzerát Bohemians, že hledají fotbalisty do nově vznikajícího C-týmu, vzbudil velký rozruch. Jakmile se objevil poprvé v polovině května na sociálních sítích, začal se postupně šířit do zahraničí. O unikátním projektu zveřejnil článek také britský server BBC.
„Za první dny nasbíral tento projekt statisícové dosahy a celosvětový ohlas od Jižní Ameriky přes Evropu až po Asii,“ pochlubili se Bohemians. „Zaznamenali jsme opravdu velký zájem,“ potvrdil tiskový mluvčí Petr Koukal.
Zatímco áčko pod vedením trenéra Jaroslava Veselého má před startem každé prvoligové sezony jasně stanovené cíle, u céčka to bude pochopitelně úplně jiné. Nejde o postup do vyšších soutěží, ale o možnost nabídnout fanouškům obléct zelenobílý dres.
„Hrajte fotbal za Bohemians,“ lákají Vršovičtí. „Pro fanoušky Klokanů jsme založili C-tým, který bude od příští sezony působit v deváté lize. A vy tak můžete hrát za stejný klub jako Aleš Čermák, Milan Ristovski nebo Tomáš Frühwald,“ vysvětlují.
Zároveň není ani vyloučeno, že si amatérský tým zahraje soutěžní zápas v Ďolíčku, který projde v následujících letech kompletní přestavbou odhadem za 350 milionů korun. „A kdo ví, třeba si někoho z vás všimnou trenéři a povolají vás výš. Cílem je, abyste si mohli zahrát za Bohemku v Ďolíčku, i když třeba pouze za C-tým,“ stojí v inzerátu.
Podmínky pro nové hráče
Aby si zájemci vůbec mohli poslat přihlášku, musejí splnit nejméně jednu z následujících podmínek, které klub zveřejnil na stránkách:
1) jsem fanoušek Bohemky aspoň 4 roky (držitel permanentky nebo pravidelný návštěvník zápasů)
2) jsem bývalý mládežnický hráč Bohemky (alespoň 4 roky)
3) v minulosti jsem hrál jiný sport za Bohemku
Následně vede cesta do mužstva přes dvě kola. V prvním je potřeba vyplnit dotazník, ve druhém už postupující adepti absolvují nábor přímo v Ďolíčku.
Je otázka, jak úspěšný tým Bohemians nakonec bude, ale pozornost určitě přitáhne.