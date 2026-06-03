Konec profi fotbalu v Budějovicích. Nové Dynamo nemá jistou ani ČFL, čeká na licenci Brozan
Je zřejmě rozhodnuto. V Českých Budějovicích se příští sezonu druhá liga hrát nebude. Na licenčním řízení FAČR o tom mělo být rozhodnuto v úterý, Dynamo společně s Chrudimí nedostalo licenci. Co bude dál? „Nové“ Dynamo, tedy klub, který zakládá město, ale možná nemusí hrát ani ČFL. Záleží totiž na Brozanech, od kterých by následně převzalo licenci. Ve druhé lize skončí i Chrudim.
Pěkně popořadě. Licenční komise FAČR už minulý měsíc předběžně Jihočechům neudělila licenci pro druhou ligu. Klub se odvolal, ale jeho přání nebylo vyhověno ani v další klíčové datum – 2. června. Tam mělo definitivně padnout, že Dynamo nesplňuje podmínky pro druhou ligu, stejně tak Chrudim. Informaci Deníku potvrdilo Sportu více zdrojů, oficiálně by tak měla být komunikována v pátek. Chrudim zřejmě kvůli úplatkářské aféře, Dynamo kvůli nejasnostem se stadionem. Byť verdikt ještě Jihočechům oficiálně nedorazil.
Kdo by do Chance Národní Ligy měl zamířit místo nich? Béčko Sparty by mělo smůlu, zůstat by měla ze současných sestupujících jen Jihlava a tu by doplnilo Kladno a Česká Lípa z ČFL. A tady už se situace vrací zpět k Dynamu.
Je třeba upřesnit – k novému Dynamu. Vznik městského projektu, který by měl vzniknout nezávisle na současném klubu, potvrdil i náměstek primátorky Petr Maroš. „Věřím, že už příští týden budou představeny jasné obrysy nového Dynama postaveného na budějických srdcařích, které by začalo ve třetí lize s jasnou ambicí hned postoupit do druhé,“ napsal na sociální sítě. Trénovat by ho měl Martin Sladký.
Tady ale může nastat komplikace, nové Dynamo má dohodnutý odkup třetiligové licenci od Brozan, ty ale s nově nastalou situací nemají jistotu, že se v soutěži udrží. S hromadným pádem ze druhé ligy může být náhle sestupové i třetí místo od konce (kde Brozany jsou) a tým by pak v posledním kole musel nutně uspět v zápase s Velkými Hamry. Jinak nebudou Brozany mít novému Dynamu co prodávat a nový projekt by tak po boku starého Dynama hrát ČFL nemohl.
Stále ale existuje varianta, že majitelka Dynama Nneka Ede se s městem dohodne, klub s aktuálně třetiligovou licenci prodá městu a to bude pokračovat v ČFL pod stávající značkou. Situace v akademii je taková, že její status na jihu Čech na další ročník zůstává, otázka je financování zejména nákladů na mzdy přibližně 40 trenérů, kteří se o mládež starají. Ede v minulém týdnu vzkázala, že je ochotna akademii financovat, od města ale chtěla jistotu v podobě víceleté smlouvy na nájem stadionu Střelecký ostrov, aby ve městě mohla zůstat druhá profesionální soutěž. Ve chvíli, kdy Dynamo licenci nedostalo a spadlo do ČFL, je otázkou, jak se k celé situaci zahraniční majitelka a stávající vedení Dynama postaví.